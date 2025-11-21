Anadolu Ajansı (AA)
Pakistan'da tutkal fabrikasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Faisalabad kentinde faaliyet gösteren tutkal fabrikasında gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 15 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Faisalabad kentinde bir tutkal fabrikasında gaz sızıntısı meydana geldi.
Dawn gazetesinin haberine göre yetkililer, Malikpur bölgesindeki fabrikada olan patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığını, çıkan yangının çevredeki binalara sıçradığını belirtti.
ÖNERİLEN
DÜNYA
Basit bir apse sandı, 13 kilo verdi! Acı gerçek hastanede ortaya çıktı
DÜNYA
İngiltere'de ayrılık tartışması faciayla sonlandı: Kadını felç bıraktı
15 kİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Patlamada 15 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, patlamanın etkisiyle bölgedeki 7 evin hasar gördüğünü, fabrika ile bitişikteki evlerin çatılarının çöktüğünü kaydetti.
Olayla ilgili soruşturma komisyonunun oluşturulduğu duyuruldu.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR