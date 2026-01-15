2000 yılı öncesi trafiğe kayıtlı araçların yerli üretimle yenilenmesini öngören kanun teklifi Meclis gündeminde. MHP’li İsmail Özdemir, teklifin 2026’da yasalaşması halinde bütçeye 45 milyar liradan fazla katkı sağlayacağını söyledi. Teklifin trafik güvenliğini artırması, çevreci araç kullanımını yaygınlaştırması ve otomotiv sektöründe istihdamı büyütmesi hedefleniyor.

MHP Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 2000 yılı öncesinde trafiğe kayıtlı araçların yerli üretim araçlarla yenilenmesini öngören kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdemir, teklifin temel amacının trafik güvenliğini artırmak, çevreci araç kullanımını yaygınlaştırmak ve ekonomiye katkı sağlamak olduğunu belirtti. Bazı kamu kurumlarının teklife olumlu yaklaştığını ifade eden Özdemir, ÖTV teşviki nedeniyle vergi kaybı yaşanacağı yönündeki endişelerin ise gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Özdemir’e göre, ÖTV teşvikiyle herhangi bir gelir kaybı oluşmayacak; aksine özellikle Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gelirlerinde ciddi bir artış sağlanacak. Teklifin yasalaşması halinde 2026 yılı itibarıyla merkezi bütçeye 45 milyar liradan fazla ek kaynak kazandırılması öngörülüyor.

Kanunun hayata geçmesiyle birlikte iç pazarın canlanacağını belirten Özdemir, otomotiv sektörü başta olmak üzere bağlantılı alanlarda yeni istihdam olanakları doğacağını da dile getirdi. Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak hazırlanan teklifin kabul edilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

