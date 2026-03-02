ABD Başkanı Donald Trump, İran’ı tehdit ederek, "Onlara henüz sert bir darbe indirmedik bile, büyük dalga henüz gelmedi. Büyük dalga yakında geliyor" dedi. Trump, "İran halkına yardım etmek istiyoruz, ancak şu anda herkesin içeride kalmasını istiyoruz. Dışarısı güvenli değil" açıklamasında bulundu.

