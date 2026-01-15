Euro NCAP, 2025’in en güvenli otomobillerini açıkladı ve listeye elektrikli araçlar damga vurdu. Tesla Model 3 ve Model Y kendi sınıflarında zirveye yerleşirken; Mercedes-Benz CLA, MINI Cooper E ve Polestar 3 güvenlik testlerinin şampiyonu oldu. Elektrikli araçların güvenlik performansının geleneksel modelleri aştığı bu yıl, tüketiciler için yeni bir dönem başlıyor. İşte 2025'in en güvenilir araçları ve dikkat çeken test sonuçları.

Avrupa’nın en prestijli güvenlik testi kuruluşu olan Euro NCAP, 2025 yılının sınıflarına göre en güvenilir araçlarını açıkladı.

Tesla’nın en popüler iki modeli olan Tesla Model Y ve Model 3 segmentlerinde en yüksek puana ulaşarak zirvede yer aldı.

Euro NCAP: 2025'in en güvenli otomobilleri

Büyük Aile Otomobili kategorisinde Tesla Model 3, Küçük SUV kategorisinde ise Tesla Model Y sınıfının en iyisi seçildi.

Tesla Model 3

Tesla, daha önce de 2019 ve 2022 yıllarında Model 3 ve Model Y ile ödülleri almıştı. Markanın Model X ve Model S araçları da 2019 ve 2022 yıllarında benzer ödülleri aldı.

Tesla Model Y

Güvenlik konusunda “En İyi Performans” ve “En İyi Küçük Aile Otomobili” kategorilerinin lideri, Mercedes-Benz CLA oldu.

Mercedes-Benz CLA

“En İyi Şehir Otomobili” ve “Süpermini” kategorisinde MINI Cooper E, “En İyi Büyük SUV” kategorisinde smart #5, “En İyi Yönetici Sınıfı Otomobil” kategorisinde ise Polestar 3’ü listede yer aldı.

Mini Cooper E

“ELEKTRİKLİ ARAÇLAR GELENEKSEL ARAÇLARI GEÇİYOR”

Euro NCAP Program Direktörü olan Dr. Aled Williams, “2025, güvenlik teknolojisinin Euro NCAP'in test protokollerinin hedeflerini gerçekten yakaladığı bir yıl oldu. Elektrikli araçların sadece geleneksel otomobillerin güvenlik performansına ulaşmakla kalmayıp, çoğu zaman onları aştığını görüyoruz. Bu durum, yakıtla çalışan bir araçtan elektrikli bir araca geçmeyi düşünen tüketicileri rahatlatmalıdır.” dedi.

