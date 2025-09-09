Tesla ve Volvo'yu gölgede bıraktı! Togg T10F ve T10X'ten NCAP testinde 5 yıldızlı başarı

OSMAN BAHATTİN DİRLİK/ MÜNİH—Türkiye'nin otomotiv vizyonunu dünyaya taşıyan Togg, T10F ve T10X modelleri, Avrupa'nın bağımsız güvenlik derecelendirme kuruluşu Euro NCAP'ten aldığı 5 yıldızlı tam not ile başarısını küresel arenada kanıtladı.

Togg modellerinin başarısının arkasında yatan bu detaylar, Togg'un mühendislik ve tasarım gücünü daha da çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Bilindiği üzere Togg T10X, ilk olarak 2023 yılında satışa sunulmuş, ancak üretim prototipi ve dolayısıyla güvenlik altyapısı 2022 yılında şekillenmişti.

Euro NCAP güvenlik regülasyonlarının her yıl daha da katılaşarak güncellendiği göz önüne alındığında, Togg'un üç yıl önceki mühendislik yetenekleriyle böylesine üst düzey bir güvenlik performansı sergilemesi, projenin ne denli ileri görüşlü ve titizlikle yürütüldüğünün açık bir göstergesi.

TÜRK MÜHENDİSLİĞİ TARİHE GEÇTİ

Euro NCAP raporlarına göre, Togg T10F ve T10X, özellikle yetişkin yolcu güvenliği kategorisinde birçok köklü Alman, İngiliz, Japon markasının yanı sıra, güvenlik konusunda dünyaca tanınmış Volvo gibi markaların bazı modellerini dahi geride bırakmayı başardı.

Bu sonuç, Togg'un sadece "yerli ve milli" bir araç olmakla kalmayıp, küresel standartlarda rekabet edebilecek, hatta güvenlikte liderliği hedefleyebilecek bir marka olduğunu kanıtlar nitelikte.

Öte yandan bu başarı, Türk mühendisliğinin ve otomotiv sektörünün ulaştığı noktanın gurur verici bir nişanesi olarak tarihe geçer nitelikte.

TOGG, TESLA VE VOLVO’YU GÜVENLİKTE GEÇTİ!

Togg’un yetişkin yolcu ve sürücü güvenliğindeki üstün performansı, rakipleriyle kıyaslandığında daha da çarpıcı bir tablo ortaya çıkıyor. Güncel Euro NCAP verilerine göre Togg, bu alandaki güvenlik testlerinden %95'lik etkileyici bir puanla geçerken, elektrikli araç pazarının önde gelen temsilcilerinden Tesla'nın 2025 yılında gerçekleşen Euro NCAP testinde sürücü güvenliği skoru %90 olarak açıklanmıştı.

Dünyanın en sağlam otomobili imajıyla pazarlanan ve güvenlik konusunda kendini sürekli ön planda tutan Volvo'nun ülkemizde yeni satışa sunulan, Tesla'ya benzer teknolojik özellikleriyle dikkat çeken EX30 modeli ise 2024 yılı Euro NCAP testlerinde sürücü güvenliği kategorisinde %88 puan alması, Togg'un başarısının ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi.

Bu veriler, Togg'un sadece 5 yıldız almakla kalmayıp, güvenlik mühendisliği konusunda zirvedeki yerini sağlamlaştırdığını tüm dünyaya kanıtlamış oldu.

Togg T10F'in bu çarpıcı güvenlik performansının ardından, Türkiye pazarındaki en yakın rakiplerinden biri olan Tesla Model 3 ile yapacağı karşılaştırmalar da şimdiden büyük merak konusu olmaya başladı.

EURO NCAP NEDİR?

Euro NCAP (European New Car Assessment Programme - Avrupa Yeni Otomobil Değerlendirme Programı), 1997 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen, bağımsız bir kuruluş olup Avrupa'daki otomobillerin çarpışma güvenliği performanslarını değerlendirmede en prestijli ve güvenilir kurumların başında geliyor.

Küresel tüm otomobil markaları Euro NCAP testlerinden aldıkları güvenlik raporlarıyla mühendislikleri daha iler seviyeye taşıyor.