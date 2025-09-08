623 KM menzil, 30 dakikada şarj! Togg’un yeni modeli T10F'in tüm özellikleri

OSMAN BAHATTİN DİRLİK— Togg’un merakla beklenen yeni model T10F Almanya Münih’te düzenlenen IAA Mobility 2025 Fuarı’na adeta damga vurdu. Yerli ve yabancı basının yoğun ilgi gösterdiği model, Alman basınında “Neuer Spieler” (Yeni oyuncu) şeklinde başlıklara taşınırken sedan çizgileriyle ilgi uyandıran modelin detayları da gün yüzüne çıktı.

ÜÇ FARKLI DONANIM SEÇENEĞİ VAR

Togg’un T10F modeli V1E Standart Menzil (RWD), V1 Uzun Menzil (RWD), V2 Uzun Menzil (RWD) ve V2 AWD (çift motorlu, dört çeker) olmak üzere dört farklı versiyonla beğenilere sunulacak.

160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş) versiyonları, iki farklı batarya seçeneğiyle 350 km’ye (52,4 kWh batarya) ve 623 km’ye (88,5 kWh batarya) varan menziller sunacak.

700 Nm tork üreten çift motorlu T10F AWD (dört çeker) versiyonu ise 88,5 kWh bataryasıyla 523 km WLTP menzile ulaşacak.

İKİ YENİ RENK SEÇENEĞİ EKLENDİ

T10F’in yeni dış renkleri ‘Urla’ ve ‘Mardin’ adını taşıyan iki yeni renk seçeneği eklendi.

Urla, Ege’nin dinginliğini ve rafine zevklerini yansıtıyor. Zeytin ağaçlarıyla çevrili yollar, denizle buluşan gün batımının huzurlu tonları ve doğayla iç içe bir hayat biçimini çağrıştırıyor. Seçeneklere yeni eklenen Mardin ise yöreye özel mavi badem şekerinden rengini alıyor. Lahor ağacının kökünden elde edilen ve doğal boyalarla renklendirilen bu yöresel lezzetin mavisi oldukça iddialı bir görünüm sunuyor.

TASARIM DETAYLARI

T10F’in tasarımı, Togg’un marka DNA’sını koruyarak fastback gövde tipinde yeni bir yorum ortaya koyuyor. Aracın ön yüzü, T10X’e kıyasla daha alçakta konumlandırılmış. Bu yaklaşım, aerodinamik verimliliği artırırken cihazın sportif karakterini güçlendirmiş. Kapalı ön panjur yatay lale motifleriyle yeniden şekillendirilirken krom detaylarla desteklenmiş. Gündüz farları köşeli ve dinamik hatlarla karşımıza çıkıyor. İçlerinde kullanılan elmas ve dörtgen detaylar ise Togg logosuna referans niteliğinde.

Yan görünümde ilk göze çarpan ise doğal olarak fastback silueti ve coupé tavan çizgisi. Bu yapı, aracın aerodinamik performansına katkı sağlarken sportif ve zarif bir duruş oluşturmuş. Gövdeye gömülü kapı kolları, sürtünme katsayısını düşürerek menzilin 600 kilometreye ulaşmasına destek oluyor.

Arka tarafa baktığımız da ise yatay stop lambaları ve hafif spoiler tasarımı, aerodinamik dengeyi güçlendirdiğini görüyoruz. Lale motifinden esinlenen ışık imzası, markanın tasarım dilini devam ettirdiği ortaya koyuyor.

KABİN İÇİ OLDUKÇA FERAH

T10F’in iç mekânı, kullanıcıya ferah ve konforlu bir alan sunuyor. Adeta “3. Yaşam Alanı” olarak adlandırılan bölümde panoramik cam tavan, iç mekânın doğal ışıkla bütünleşmesini sağlıyor.

Yeniden tasarlanan ve opsiyon olan koltuklar ergonomiyi ve konforu artırırken, yenilenen direksiyon simidi, daha dar ve yatay formuyla sürüş ergonomisini güçlendirmiş. Yumuşak yüzeyler, dikişlerdeki işçilik ve yüksek kaliteli malzemeler, iç mekânda premium algıyı arttıran unsurlar arasında.

GÜNCELLEMELERİ UZAKTAN ALACAK

T10F’te uzaktan güncellemeler (OTA: over-the-air) ile sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleri oldukça dikkat çekiyor. Öte yandan T10F modelinde yedi adet hava yastığı yer alıyor, dayanıklı ve sağlam altyapısı ise her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş vaat eder nitelikte.

Cihaz, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazı gibi özelliklerinin yanı sıra V2 donanım seviyesinde çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü gibi özellikleri standart, otomatik park asistanını ise opsiyon olarak sunuyor.

T10F, hızlı şarj ile 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor.