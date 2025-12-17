Petrol fiyatlarında son dakika! Brent petrolün varil fiyatı dünkü işlemlerde %-2,52 düşüşle 58,80 dolara geriledi. Böylece petrol, 8 ayın en düşük seviyelerine çekildi. ABD’nin Venezuela tankerlerine abluka kararı ile petrol bugün yukarı yönelse de, fiyatlar 59,55 dolara yakın zayıf görünümünü sürdürüyor. Öte yandan dün benzine 2 TL indirim gelmişti. Petroldeki son düşüşün ardından akaryakıtta yeni indirim beklentisi de yükseldi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Petrol fiyatlarında dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Aralık ayının ilk haftasında 64 doların üzerini test eden Brent petrolün varil fiyatı, ardından yönünü aşağı çevirerek hızla gerilemeye başladı.

Dünkü işlemlerde %-2,52 değer kaybeden petrol fiyatı 58,80 dolardan kapanış yaparak son 8 ayın dibine geriledi. Petrol, aynı zamanda 8 ay sonra ilk defa 60 doların da altını gördü.

RUSYA-UKRAYNA ATEŞKESİ

Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi için diplomatik çabalar artarken; muhtemel bir ateşkes halinde hem jeopolitik risk priminin düşmesi hem de ambargo uygulanan Rus petrolünün piyasalara dönmesi gibi ihtimaller yavaş yavaş fiyatlanmaya başlıyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Akaryakıtta indirim rüzgarı başladı! Benzinin fiyatında büyük düşüş

ÇİN’DEN ZAYIF SİNYALLER

En büyük petrol ithalatçısı Çin’in büyümesine yönelik endişeler de fiyatlar üzerinde baskı unsuru oluyor. Ülkede perakende satışlar kasımda %1,3 yükseldi. Bu rakam ekim ayındaki %2,9’luk artış ve kasım tahmini olarak öne çıkan %2,8’in oldukça gerisinde kalarak, tüketici harcamalarında keskin bir düşüşe işaret etti. Çin’de sanayi üretimi de kasımda %5 beklentiye karşılık %4,8 arttı.

OPEC+ GRUBU ARZI ARTIRDI

Bu yıl Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bu yapılanmanın dışındaki bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ Grubunun petrol arzını artırması da fiyatları düşürüyor. Ham petrol üretimi kasım ayında günlük 43 bin varil arttı ve 43 milyon 65 bin varile yükseldi.

ABD-VENEZUELA GERİLİMİ

Petrol fiyatları üzerinde ABD ile Venezuela arasındaki gerilim ise risk unsuru olarak öne çıkıyor. Dün ABD Başkanı Trump; Venezuela'dan çıkan ve yaptırım uygulanan petrol tankerlerine abluka emri verdi. Bu gelişme ile birlikte petrol fiyatlarında bugün sınırlı bir tepki yükselişi yaşanıyor.

Brent petrolün varilinde %1’e yaklaşan bir prim yaşansa da, fiyatlar 59,55 dolardan güne başlıyor ve 60 doların altında kalmaya devam ediyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Gümüşten yeni rekor geldi! Gram altın zirveye yaklaştı

AKARYAKITA İNDİRİM GELDİ

Petrol fiyatlarında son 1 haftadır gözlemlenen düşüşün ardından dün, benzinin litre fiyatına 2 lira 2 kuruş indirim gelmişti. Böylece İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 52,55 TL’ye gerilemişti.

Petrolde 60 doların da altında doğru gerçekleşen son düşüşün ardından akaryakıt fiyatında yeni indirim beklentisi de oluşurken, bu konuda henüz bir gelişme yaşanmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası