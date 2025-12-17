İzmir’de ‘Ne Bilsin Eller' isimli şarkısını izinsiz kullanarak klip çeken gelin ve damada dava açan ‘Ankaralı Coşkun' adıyla tanınan Coşkun Direk, çiftten 300 bin lira istediği iddiasına cevap verdi. Şarkıcı “Ben susacağım deliller konuşacak, linç girişiminde bulunduruldum” dedi. Özür dilemeleri için çifte seslenen şarkıcı “Aksi takdirde hakkımı en üst mecraya kadar arayacağım” diye konuştu.

İzmir’de ‘Ne Bilsin Eller' isimli şarkısını kullanarak düğünlerinde klip çeken gelin ve damada dava açan ‘Ankaralı Coşkun' adıyla tanınan Coşkun Direk, yeni bir açıklama daha yaptı.

Daha önceki açıklamasında şarkının izinsiz kullanılıp klip çekildiğini belirten Ankaralı Coşkun, çifte telif hakkı ihlali gerekçesiyle videonun kaldırılması için ihtar gönderildiğini açıkladı.

Ankaralı Coşkun, çiftten 300 bin lira talep edildiği yönündeki iddiaların ise asılsız olduğunu söyleyerek, çifti konuya açıklık getirmek için bir açıklama yapmaya davet etti. Ankaralı Coşkun, "Ben susacağım deliller konuşacak" dedi.

Ankaralı Coşkun' adıyla tanınan Coşkun Direk, şöyle konuştu:

İzmirli çiftin haksız yere bu şekilde davranmaları beni çok üzdü. Şunu belirtmek istiyorum, ben susacağım deliller konuşacak. Neydi onların ima ettikleri? Ankaralı Coşkun bize dava açtı ve 300 bin lira para istedi demişler. Neymiş işin aslı, o değilmiş. İnsanları yanıltmak, kamuoyunu yanıltmak, insanları benim üzerime linç girişiminde bulunduruldum.

Maddi ve manevi olarak büyük zarara uğradığını belirten Ankaralı Coşkun İzmirli çifte şöyle seslendi:

Eşiyle beraber çıkacak. Biz Ankaralı Coşkun üzerinden rant elde etmeye çalıştık, reklam olmak istedik. Kamuoyunu yanılttık, kendisinden ve kamuoyundan özür diliyoruz diyecekler, biz de noktayı koyacağız. Aksi takdirde asla bu bir tehdit değil, hukuki yollardan hakkımı en üst mecraya kadar arayacağım.

Kendisine ait şarkıların ticari olmamak şartıyla herkesin kullanabileceğini belirten Ankaralı Coşkun, "Kamuoyunda şöyle bir algıda oluşturdular; Ankaralı Coşkun'un veya diğer sanatçıların eserleri okunamayacak mı? Bizler eserlerimizi insanlara eğlensinler diyerekten yapıyoruz. Benim eserimi herkes istediği her türlü mecra alanında kullanabilir ama ticari anlamda bizlerden izin belgesi alınmalıdır" dedi.

