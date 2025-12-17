ABD’de hayatını sürdüren oyuncu Tolga Karel, geçtiğimiz günlerde Kenan İmirzalıoğlu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atmıştı. Karel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ünlü oyuncunun 2028 yılında AK Parti’den milletvekili adayı olacağını öne sürmüştü. Gerçek ise çok geçmeden ortaya çıktı.

ABD’de ikamet eden Tolga Karel, yakın zamanda Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

“GEÇ BİLE KALDI” DEYİP BAŞARILAR DİLEMİŞTİ

Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2028 AK Parti’den milletvekili adayı Kenan'ı 1997'den beri tanırım. Hanımı Sinem de okuldan arkadaşımdır. Siz onu oyuncu olarak tanırsınız ama harika bir akademik kariyeri olabilirdi. Siyaset için geç bile kaldı. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

2028’de AK Parti’den milletvekili adayı mı olacak? Kenan İmirzalıoğlu’nun fikri ortaya çıktı

Tolga Karel’in bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken, A.B.İ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan İmirzalıoğlu’nun yakın çevresi de iddiayı şaşkınlıkla karşıladı.

KENAN İMİRZALIOĞLU SİYASETE UZAK: 2028’DE MİLLETVEKİLİ OLMA İDDİASINA CEVAP

Magazin yazarı Müge Dağıstanlı, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Kenan İmirzalıoğlu’nun herhangi bir siyasi partiden milletvekili adayı olmayı düşünmediğini ve siyasetten uzak durmayı tercih ettiğini ifade etti.

Dağıstanlı “Kenan İmirzalıoğlu’nun 2028’de AK Parti’den milletvekili adayı olacağı iddia edilmişti. Bu bilgiyi ilk ortaya atan kişi oyuncu Tolga Karel’di… Doğrusu şu; İmirzalıoğlu’nun herhangi bir partiden milletvekili adayı olmak, siyasete girmek gibi bir düşüncesi yok.

Konuyla ilgili 'Gerçek mi?' diye soran yakınlarına 'Siyasetten uzak durmayı tercih ediyorum. İşim oyunculuk' diyor” diye yazdı.

