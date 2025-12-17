Bursa'da nefes kesen kurtarma operasyonu! Hurdaya dönen araçta kabine sıkıştı
Bursa yolunda bariyerlere çarpan kamyonun sürücünü kurtarma operasyonu saniye saniye kameralara yansıdı. Kabinde sıkışan sürücü yarım saatlik mücadele ile araçtan çıkarıldı. Kaburgası kırılan sürücü, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
- Kaza, İstanbul İzmir Otoyolu Bursa çevre yolunda dinlenme tesisleri yakınında meydana geldi.
- 45 yaşındaki Ahmet U. idaresindeki kamyon, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
- Çarpma sonucu kamyon sürücüsü Ahmet U. kabinde sıkıştı.
- İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmayla sıkışan sürücüyü kurtardı.
- Kaburgasında kırıklar olduğu öğrenilen yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul İzmir otobanı Bursa çevre yolunda feci bir kaza meydana geldi. Bariyerlere çarpan kamyon sürücüsü, kabinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin sürücüyü kurtardığı anlar kameralara yansıdı. İşte nefes kesen kurtarma operasyonu…
BARİYERLERE ÇARTI, KABİNDE SIKIŞTI
İstanbul İzmir Otoyolu Bursa çevre yolunda dinlenme tesislerin yakınında meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi.
Saat 10.30 sıralarında İzmir yönüne giden 45 yaşındaki Ahmet U. idaresindeki kamyon kontrolden çıkarak dinlenme tesisinin bariyerlerine çarptı. Sürücü, çarpmanın etkisiyle kabin içinde sıkıştı.
KABURGASI KIRILDI
Sıkışan sürücü Ahmet U.'yu kurtarmak isteyen itfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Ahmet U. “Dayan” sesleri eşliğinde takoz yardımıyla kurtarıldı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kurtarılan sürücü, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün kaburgasında kırıklar olduğu öğrenildi.
Feci kaza sonrasında otoyolda trafik oluşurken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.