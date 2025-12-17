İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet deposundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü çalarak İngiltere'ye kaçtığı iddia edilen firari şüpheli Erdal Timurtaş ve eşi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Soruşturma kapsamında, kasadaki altın ve gümüşü çaldıktan sonra İngiltere'ye kaçtığı belirlenen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi Erdal Timurtaş ve Esma Timurtaş hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazıldı. Talebin ardından 2 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi E.T'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine 1 Aralık'ta durumdan şüphelenen sorumlu cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D'ye kasaları açtırmıştı. Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.

Araştırmada, E.T'nin karısı ve çocuklarıyla 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Şüpheli ile eşi E.T. hakkında yakalama kararı çıkarılmış, kasalardan sorumlu olan K.D. gözaltına alınmıştı. Büroda çalışan E.T'nin adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlenmişti.

