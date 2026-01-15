Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, haftalık hava durumu raporlarını peş peşe açıkladı. Meteoroloji 7 il için kar yağışı, 7 il için sağanak uyarısı yaparken, AKOM İstanbul için kar yağışı uyarısını yeniledi. AKOM, sıcaklıkların 5 derece birden düşeceğini belirterek, Pazar gününü bir kez daha işaret etti. Öte yandan Karabük, Bartın ve Kastamonu için öğle ve akşam saatlerinde şiddetli fırtına uyarısı yapıldı. İşte AKOM ve Meteoroloji’nin son raporları…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporun yayınladı. Rapora göre, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Karabük ve Kastamonu'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

7 İL İÇİN KAR UYARISI

Çankırı, Sivas, Nevşehir, Erzincan, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Karadeniz için uyarı yapan Meteoroloji, öğle ve akşam saatlerinde Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın'ın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde rüzgarın kuvvetli olacağını belirtti.

Meteoroloji 14 ili uyararak saat verdi! Kar, sağanak, rüzgar rota değiştirdi

Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don uyarısı yapılırken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimleri için ise çığ uyarısı yapıldı.

AKOM UYARIYI YENİLEDİ

Öte yandan Meteoroloji’nin ardından bir uyarı da AKOM’dan geldi. AKOM, İstanbul için haftalık hava durumu raporunu yayınladı.

Meteoroloji 14 ili uyararak saat verdi! Kar, sağanak, rüzgar rota değiştirdi

SICAKLIK 5 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında ve 1-3°C üzerinde seyredeceği belirtildi. Hafta sonu itibarıyla soğuk ve yağışlı havanın yeniden etkili olmasıyla birlikte sıcaklıkların 3-5°C birden düşerek kış değerlerinde seyredeceği ifade edildi. İstanbul’da Pazar günü kar yağışının etkili olacağı işaret edildi. Cuma ve Cumartesi günü için sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 14 ili uyararak saat verdi! Kar, sağanak, rüzgar rota değiştirdi

AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre beklenen sıcaklıklar şöyle;

16.01.2026- Cuma- MİN 6 °C MAX: 10°C

17.01.2026 Cumartesi MİN: 4°C MAX: 7°C

18.01.2026 Pazar MİN: 3°C MAX: 5°C

19.01.2026 Pazartesi MİN: 2°C MAX: 6°C

20.01.2026 Salı MİN: 3°C MAX: 8°C

21.01.2026 Çarşamba MİN: 3°C MAX: 8°C

Meteoroloji 14 ili uyararak saat verdi! Kar, sağanak, rüzgar rota değiştirdi

Meteoroloji’nin son raporuna bazı illerin beklenen hava sıcaklıkları şöyle;

MARMARA

BURSA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji 14 ili uyararak saat verdi! Kar, sağanak, rüzgar rota değiştirdi

EGE

AFYONKARAHİSAR °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji 14 ili uyararak saat verdi! Kar, sağanak, rüzgar rota değiştirdi

AKDENİZ

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji 14 ili uyararak saat verdi! Kar, sağanak, rüzgar rota değiştirdi

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji 14 ili uyararak saat verdi! Kar, sağanak, rüzgar rota değiştirdi

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Meteoroloji 14 ili uyararak saat verdi! Kar, sağanak, rüzgar rota değiştirdi

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

RİZE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

Meteoroloji 14 ili uyararak saat verdi! Kar, sağanak, rüzgar rota değiştirdi

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, -8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

Meteoroloji 14 ili uyararak saat verdi! Kar, sağanak, rüzgar rota değiştirdi

GÜNEYDOĞU ANADOLU

BATMAN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

Haberle İlgili Daha Fazlası