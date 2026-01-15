Meteoroloji 14 ili uyararak saat verdi! Kar, sağanak, rüzgar rota değiştirdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, haftalık hava durumu raporlarını peş peşe açıkladı. Meteoroloji 7 il için kar yağışı, 7 il için sağanak uyarısı yaparken, AKOM İstanbul için kar yağışı uyarısını yeniledi. AKOM, sıcaklıkların 5 derece birden düşeceğini belirterek, Pazar gününü bir kez daha işaret etti. Öte yandan Karabük, Bartın ve Kastamonu için öğle ve akşam saatlerinde şiddetli fırtına uyarısı yapıldı. İşte AKOM ve Meteoroloji’nin son raporları…
- Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Karabük ve Kastamonu'da sağanak, Çankırı, Sivas, Nevşehir, Erzincan, Şırnak, Van ve Hakkari'de karla karışık yağmur bekleniyor.
- Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde çığ uyarısı yapıldı.
- AKOM, İstanbul'da hafta sonu sıcaklıkların 3-5°C düşeceğini, Cuma ve Cumartesi sağanak, Pazar günü ise kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporun yayınladı. Rapora göre, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Karabük ve Kastamonu'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
7 İL İÇİN KAR UYARISI
Çankırı, Sivas, Nevşehir, Erzincan, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Öte yandan Karadeniz için uyarı yapan Meteoroloji, öğle ve akşam saatlerinde Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın'ın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde rüzgarın kuvvetli olacağını belirtti.
Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don uyarısı yapılırken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimleri için ise çığ uyarısı yapıldı.
AKOM UYARIYI YENİLEDİ
Öte yandan Meteoroloji’nin ardından bir uyarı da AKOM’dan geldi. AKOM, İstanbul için haftalık hava durumu raporunu yayınladı.
SICAKLIK 5 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
Sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında ve 1-3°C üzerinde seyredeceği belirtildi. Hafta sonu itibarıyla soğuk ve yağışlı havanın yeniden etkili olmasıyla birlikte sıcaklıkların 3-5°C birden düşerek kış değerlerinde seyredeceği ifade edildi. İstanbul’da Pazar günü kar yağışının etkili olacağı işaret edildi. Cuma ve Cumartesi günü için sağanak yağış bekleniyor.
AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre beklenen sıcaklıklar şöyle;
- 16.01.2026- Cuma- MİN 6 °C MAX: 10°C
- 17.01.2026 Cumartesi MİN: 4°C MAX: 7°C
- 18.01.2026 Pazar MİN: 3°C MAX: 5°C
- 19.01.2026 Pazartesi MİN: 2°C MAX: 6°C
- 20.01.2026 Salı MİN: 3°C MAX: 8°C
- 21.01.2026 Çarşamba MİN: 3°C MAX: 8°C
Meteoroloji’nin son raporuna bazı illerin beklenen hava sıcaklıkları şöyle;
MARMARA
BURSA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
AFYONKARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
ADANA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
DÜZCE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
RİZE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, -8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -8°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
BATMAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu