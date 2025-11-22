DEVLET BAHÇELİ

MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli, dün basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında bir kere daha ismine yakışır bir tarz ve üslupta konuştu.

İleride bu günler üzerine tarih kitabı yazacakların Sn. Bahçeli’nin devlet hayatındaki meşakkatli günlerde nasıl da büyük fedakârlık ve feragatler ortaya koyduğunu takdirle bahsedeceklerini tahmin ediyoruz.

Ayrı bir siyasi partinin genel başkanı olduğu hâlde gerektiğinde siyaseti de menfaati de bir kenara bırakıp Türkiye’nin bekasına, birliğine, dirliğine, değerlerine ve istiklaline mutlak öncelik vermesi herkesin göstereceği bir fazilet değildir.

Devlet Bey, gayet sarih bir şekilde 3 Kasım 2019’da MHP’nin Cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceğini ve kendisinin de aday olmayacağını bugünden haber verdi. Bunu söyleyen Sn. Genel Başkan, aralarından ayrılan birkaç ismin de dâhil olmasıyla partisine dönük bir rakip parti çıkışının farkındadır. Buna rağmen böyle konuşabilmekte. Demek oluyor ki Devlet Bahçeli, partisinden de dâvâ arkadaşlarından da emindir. Devlet Bey’in dediği mealen ifade edilirse Türkiye’nin birlik ve dirliğini muhafaza etmek ve içeride kaos çıkmaması ve dışarıdaki ateşin ülkemize de sirayet etmemesi için ayrıca aday olup bölünme ve zaafa sebebiyet vermemek maksadıyla aday olmamaktadır.

Sn. Bahçeli, geçtiğimiz aylarda siyasete “Cumhur İttifakı” diye bir kavramı kazandırmıştı. Bu konu, hem MHP ve AK Parti’nin ve hem de her iki genel başkanın gündemindedir. Hayat bulmasının partiler kanunu, seçim kanunu ve uyum kanunlarıyla mümkün olacaktır. Ve herhâlde olacaktır. İşaret ettiği bir mevzu daha oldu. Doğrusunu söylemek lazımsa bu mevzu, gündemden düşmüştü. Devlet Bey, bütün bu fikir tavır ve desteklerini iki zemine oturtmaktadır. Biri istikrar odaklı olup yukarıda sıraladığımız vakıalar ve diğeri de Yenikapı Ruhu’dur. 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden sonra AK Parti, CHP ve MHP genel başkanları ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Yenikapı’daki devâsa mitingde bir araya gelmiş ve Türkiye’nin âli menfaatlerinin her şeyin üstünde olduğuna dair mutabık kalmışlardı.

MHP Genel Başkanı buna atıfta bulunmaktadır. Şu da bir gerçek ki darbe teşebbüsü ve Yenikapı Ruhu, AK Parti ve MHP’yi birbirine daha çok yaklaştırmıştır.

Devlet Bey, ayrıca 2019’da yeni hükûmet kurulurken pazarlık yapmayacaklarını da söyledi. Küçük hesaplar peşinde olmadıklarına işaret etmekte. Abdullah Gül ile alakalı olarak “Abdullah Gül’ün böyle bir süreçte ben adayım diye ortaya çıkması izah edilir bir durum değildir” demesi de doğrudur ve dostça bir ikazdır. Ayrıca Sn. Gül’ün şunun bunun telkinine kapılmamasını tavsiyesi de yerindedir.

Kısacası, yarınki tarihçilere bırakmadan bugünden diyelim ki:

-Sn. Devlet Bahçeli, bir Türkiye sevdalısıdır. Devlete, millete ve milletin dinî ve millî değerlerine âşıktır. Bunlar uğruna yapmayacağı fedakârlık yoktur. Bunu yaparken de kim ne demiş diye dönüp bakmayan bir ciddiyet ve sözünün eri olan bir şahsiyettir.

Bu devlet, bu devletin başındaki sultanların icap ettiğinde öz evlâdlarını fedâ etmesiyle bin yıldır yaşamaktadır.

Feragat ve fedakârlık olmazsa olmaz millî hasletlerimizdir. Örfe riayet ve ulu’l emre itaat bu büyük milleti, zamanın derinliklerinden taşıyıp getirmiştir.

Sevgili Peygamberimiz -aleyhisselam- “Birlikte rahmet, ayrılıkta azâb-ı ilâhî vardır” buyurmaktalar.

Devlet Bahçeli, Şanlı Peygamberinin yüce buyruğuna baş kesmektedir.

*

Bu makalemiz, bu sütunda 9 Ocak 2018 tarihinde neşrolunmuştu:

Bugün tekrar yayınlıyoruz.

Neden?

Çünkü:

Zamanın ruhunu okuyamayanlar, Devlet Bey’e sataşmaktalar.

Görüldüğü gibi her şahsiyetli insan gibi Sn. Devlet Bahçeli’nin karakterinde kırılma yoktur. Bu sebeple o gün ne demişsek bugün tekrar ediyoruz.

Bu öncü isim için bugün ne diyorsak yarın gerektiğinde onu da tekrar edeceğimizden eminiz.

Devlet Bey, yalnız değildir!..

