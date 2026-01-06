Saray’da düğün var

Büyük hayaller, kalite, ustalık ve büyük çaba ister.

Gaziantep’teki o büyüleyici atmosfer; Süper Kupa hayali, Trabzonspor’u hırslandırmıştı ama zafere istemek yetmiyor ki.

Turkcell Süper Kupa yarı final mücadelesi, âdeta bir destan gibiydi. Galatasaray, tarihi rakibi Trabzonspor karşısında sahada tek kelimeyle kükredi. Her ne kadar Okan Buruk, ‘’Osimhen, Jakobs, Singo yok’’ dese de Avrupa tecrübesi yüksek, kadro kalitesi ile şampiyon Galatasaray’ın oyun üstünlüğü tartışılmazdı.

Barış Alper ateşledi

Ateşleyici Barış Alper Yılmaz, bitirici Yunus Akgül ve golcü İcardi… Hızlı, güçlü ve etkili hücum hattı, İlkay, Sara ve Sane’nin pozisyon zenginliği karşısında Fatih Tekke ne yapabilirdi?

38. dakikada, o muhteşem organizasyon... Roland Sallai’nin zarif asistiyle Barış Alper Yılmaz, topu ağlarla buluşturdu. Ne kadar temiz, ne kadar akıcı bir vuruş! Skor 1-0’a geldi ve tribünler coştu.

Trabzonspor direnmeye çalıştı; Ozan Tufan’ın çabası Muçi, Zubkov, Olaigbe ve Augusto’nun tehlikeli şutları umutlandırdı ama o ofsayt bayrakları, kesilen ataklar, bordo mavililerin ritmini bozdu.

Eren sahne aldı

İşte o an, uzatmaların derinliğinde, 45+3... Mauro İcardi’nin mükemmel asistiyle Evren Eren Elmalı’nın -evet, eski Trabzonsporlu, şimdi sarı kırmızılı formayla- tam 45 gün sonra formasına kavuşur kavuşmaz o golü, âdeta bir şiir gibiydi; güçlü, kararlı ve duygusal. Skor 2-0.

Agresif oyun ve güçlü takım ruhu Trabzonspor adına Augusto’nun golüyle umut verse de, Cimbom’un kalitesi ağır bastı. Önce Yunus Akgün, sonra İcardi, Galatasaray’ı finale taşıdı. İşte Galatasaray’ın farkı bu.

Özetle bu maç, sadece bir yarı final değil; tutku, mücadele ve unutulmaz anların hikâyesiydi. Tebrikler Galatasaray.

Maçın adamı: Eren Elmalı

Hasan Sarıçiçek'in önceki yazıları...