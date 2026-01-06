Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Abonelik
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Saray’da düğün var

Hasan Sariçiçek
Hasan Sariçiçek hasan.saricicek@tg.com.tr
Kaydet
a- | +A

Büyük hayaller, kalite, ustalık ve büyük çaba ister.

Gaziantep’teki o büyüleyici atmosfer; Süper Kupa hayali, Trabzonspor’u hırslandırmıştı ama zafere istemek yetmiyor ki.

Turkcell Süper Kupa yarı final mücadelesi, âdeta bir destan gibiydi. Galatasaray, tarihi rakibi Trabzonspor karşısında sahada tek kelimeyle kükredi. Her ne kadar Okan Buruk, ‘’Osimhen, Jakobs, Singo yok’’ dese de Avrupa tecrübesi yüksek, kadro kalitesi ile şampiyon Galatasaray’ın oyun üstünlüğü tartışılmazdı.

Barış Alper ateşledi

Ateşleyici Barış Alper Yılmaz, bitirici Yunus Akgül ve golcü İcardi… Hızlı, güçlü ve etkili hücum hattı, İlkay, Sara ve Sane’nin pozisyon zenginliği karşısında Fatih Tekke ne yapabilirdi?

38. dakikada, o muhteşem organizasyon... Roland Sallai’nin zarif asistiyle Barış Alper Yılmaz, topu ağlarla buluşturdu. Ne kadar temiz, ne kadar akıcı bir vuruş! Skor 1-0’a geldi ve tribünler coştu.

Trabzonspor direnmeye çalıştı; Ozan Tufan’ın çabası Muçi, Zubkov, Olaigbe ve Augusto’nun tehlikeli şutları umutlandırdı ama o ofsayt bayrakları, kesilen ataklar, bordo mavililerin ritmini bozdu.

Eren sahne aldı

İşte o an, uzatmaların derinliğinde, 45+3... Mauro İcardi’nin mükemmel asistiyle Evren Eren Elmalı’nın -evet, eski Trabzonsporlu, şimdi sarı kırmızılı formayla- tam 45 gün sonra formasına kavuşur kavuşmaz o golü, âdeta bir şiir gibiydi; güçlü, kararlı ve duygusal. Skor 2-0.

Agresif oyun ve güçlü takım ruhu Trabzonspor adına Augusto’nun golüyle umut verse de, Cimbom’un kalitesi ağır bastı. Önce Yunus Akgün, sonra İcardi, Galatasaray’ı finale taşıdı. İşte Galatasaray’ın farkı bu.

Özetle bu maç, sadece bir yarı final değil; tutku, mücadele ve unutulmaz anların hikâyesiydi. Tebrikler Galatasaray.

Maçın adamı: Eren Elmalı

Hasan Sarıçiçek'in önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
ÖNE ÇIKANLAR
Hem anne hem işçi hem de öğrenci
Hem anne hem işçi hem de öğrenci
Kaydet
Kâbe’de üç aylar yoğunluğu
Kâbe’de üç aylar yoğunluğu
Kaydet
Trump'tan Venezuela ile savaş açıklaması: Seçim için tarih vererek konuştu
Trump'tan Venezuela ile savaş açıklaması: Seçim için tarih vererek konuştu
Kaydet