Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'u 4-1 yenerken, Fenerbahçe ise bugün Adana'da oynanan maçta Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finale çıkmayı başardı. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte tüm ayrıntılar...

Süper Kupa finalinde dev mücadelenin tarihi belli oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray, bu büyük karşılamada güçlerini paylaşacak. Fenerbahçe, Adana^da oynanan maçta Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finale çıktı.

Süper Kupa finali belli oldu! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta?

İLK FİNALİST GALATASARAY OLDU

Süper Kupa'da yarı final karşılaşmalarının ardından final eşleşmesi netleşti. Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 yenerek adını finale yazdırdı. Sarı-kırmızılılar, kupayı kazanmak için Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Süper Kupa finali belli oldu! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR'U YENEREK FİNALE KALDI

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe finale çıkmayı başardı ve Galatasaray'ın rakibi oldu. Fenerbahçe'nin Kolombiyalı santrforu Jhon Duran, sarı-lacivertli formayla 5. golüne imza attı.

Süper Kupa finali belli oldu! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Finali için nefesler tutuldu. 2025-2026 sezonu Turkcell Süper Kupa finali, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 20:30’da oynanacak. Karşılama ATV’den canlı olarak yayınlanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası