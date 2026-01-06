Futbolseverler "Fenerbahçe - Samsunspor maçı bitti mi, skor kaç kaç?" sorusuna yanıt arıyor. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetti. Karşılaşmayı kaçıranlar ise maçın özetini araştırmaya başladı.

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Adana'da Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayan müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetti. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal üstlenirken, Batuhan Kolak dördüncü hakem olarak görev yaptı. Karşılaşmanın VAR koltuğuna ise Alper Çetin oturdu. Bu maçı kazanan takım, Süper Kupa finalinde cumartesi günü Galatasaray ile maça çıkacak.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI BİTTİ Mİ?

Fenerbahçe-Samsunspor maçı bitti. Süper Lig'de geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

6 Ocak 2026 Salı günü saat 20.30'da oynanan Fenerbahçe - Samsunspor maçı 2-0 sona erdi.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmanın 4.dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya hızla başlayan Fenerbahçe, 67. dakikada J. Duran'un golüyle farkı ikiye çıkardı. Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan yeni transferi A. Musaba, iki gole yaptığı asistlerle geceye damga vurdu. Mücadelenin 78.dakikasında ise Kerem Aktürkoğlu'na sert bir faul yapan Makoumbou kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşma 2-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

