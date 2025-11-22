Ukrayna ile ABD, savaşın üçüncü yılında en kritik adımı atıyor. Kiev, Washington’un Moskova’nın bazı taleplerini içeren yeni barış planını iletmesinin ardından, İsviçre’de üst düzey görüşmelerin başlayacağını açıkladı. Ukrayna müzakere heyeti, barışın çerçevesini belirleyecek temaslar için hazırlıklarını tamamladı.

Ukrayna ile ABD arasında, Rusya ile devam eden savaşın sona erdirilmesine yönelik kritik temaslar başlıyor. Kiev, Washington’un Moskova’nın bazı taleplerini içeren yeni barış planını iletmesinin ardından İsviçre’de üst düzey görüşmelere geçileceğini doğruladı.

UMEROV: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İSVİÇRE’DE İSTİŞARELERİ BAŞLATIYORUZ

Ukrayna müzakere ekibinde yer alan Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki günlerde İsviçre’de Ukrayna ve ABD’nin üst düzey yetkilileri arasında gelecekteki barış anlaşmasının parametreleri hakkında istişareler başlatıyoruz."

Ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, görüşmelerde yer alacak Ukrayna heyetini resmen onayladı.

ZELENSKİY, BARIŞ MASASINA ÇIKACAK HEYETİ DUYURDU

Kiev’in resmi sitesinde yayımlanan listeye göre heyete, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak liderlik edecek. Heyette Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Şefi Kyrylo Budanov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Olexander Gnatov, Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleksandr Ivashchenko, Dışişleri Bakanlığı Birinci Bakan Yardımcısı Sergiy Kislitsa, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Oleksandr Ostryansky, Ukrayna Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Roman Poklad ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi Danışmanı Maksym Bevz yer alıyor.

Kiev yönetimi, bu heyetin hem ABD’yle hem de gerektiğinde diğer uluslararası aktörlerle barış planı çerçevesinde masaya oturacağını duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin istişareleri yürütmediklerini ancak temasları sürdürdüklerini belirterek, "Rusya, barışçıl çözüme açık." dedi.

AVRUPA’DAN PARALEL DİPLOMASİ: LİDERLER G20’DE ABD PLANINI GÖRÜŞTÜ

Ukrayna-ABD temasları sürerken G20 Zirvesi’nin düzenlendiği Johannesburg’da önemli bir diplomatik trafik yaşandı. Fransız Cumhurbaşkanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in bir araya gelerek ABD’nin Ukrayna için hazırladığı tek taraflı barış planına ortak cevap aradığını açıkladı.

Bu üçlü toplantının, aynı konuyu değerlendirmek üzere daha geniş katılımlı bir Avrupa oturumundan önce yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK SÜREÇ BAŞLIYOR

Ukrayna ve ABD’nin İsviçre’de başlatacağı görüşmeler, 2022’den bu yana devam eden savaşta ilk kez kapsamlı bir barış çerçevesinin masaya geleceğine işaret ediyor. Kiev, barış planının “adil ve sürdürülebilir” bir modele dayanması gerektiğini vurgularken, Washington’un önerdiği formülün Moskova’nın bazı taleplerini içerdiği aktarılıyor.

Diplomasi trafiği yoğunlaşırken gözler, İsviçre’de başlayacak kritik görüşmelerde olacak.

