Ankara’daki TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi, Türkiye’nin televizyon yayıncılığı tarihini gözler önüne seriyor. Ziyaretçiler, kameralar, montaj cihazları ve interaktif stüdyolar aracılığıyla yayıncılığın perde arkasını deneyimleyebiliyor.

Siyah-beyazdan renkliye… TRT müzesi yayıncılık tarihini canlandırıyor

Ayrıca, radyo ve televizyon stüdyoları, sanal stüdyo gibi interaktif alanlar, ziyaretçilere yayıncılığın perde arkasını deneyimleme fırsatı sunuyor.