Siyah-beyazdan renkliye… TRT müzesi yayıncılık tarihini canlandırıyor
Ankara’daki TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi, Türkiye’nin televizyon yayıncılığı tarihini gözler önüne seriyor. Ziyaretçiler, kameralar, montaj cihazları ve interaktif stüdyolar aracılığıyla yayıncılığın perde arkasını deneyimleyebiliyor.
Ayrıca, radyo ve televizyon stüdyoları, sanal stüdyo gibi interaktif alanlar, ziyaretçilere yayıncılığın perde arkasını deneyimleme fırsatı sunuyor.
2012 yılında açılan müzede, kameralar, montaj cihazları, mikrofonlar, siyah-beyaz ve renkli televizyonlar sergileniyor.
Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Oran mahallesinde bulunan TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi, Türkiye'nin televizyon yayıncılığı tarihine ışık tutuyor.
