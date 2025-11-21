Karadeniz'de son 35 yılın en bereketli hamsi sezonu yaşanıyor. Hamsi kilogramı 50 TL'den satılırken, balıkçılar ve vatandaş bolluktan memnun.

Hamside son 35 yıldır görülmeyen bir bolluk var. Karadeniz'e açılan balıkçılar kasa kasa hamsi ile karaya dönerken, bolluk fiyatlara da yansımış durumda. Trabzon'da hamsi 50 liradan tezgahlarda satışa sunuluyor.



Trabzon Balık Halinde esnaflık yapan Turgay Memiş, Karadeniz halkının bu yıl hamsiye doyduğunu söyledi. Memiş " 'Bu sene hamsiye doymadık' dersek yalan olur. Bu sezon son 35 yılın en mükemmel hamsi bolluğu yaşandı. Bu bolluk tahminimce 1 ay daha sürer. Dediğim gibi son 35 yılın en bol hamsi sezonunu yaşıyoruz. Şu anda kilosu 50 TL. Hamsinin son 25-25 günden beri de fiyatı sabit; 50 TL'den satılıyor. Hamsi normalde soğuk suyu seven bir balıktır ama ne hikmetse sıcak havada da bol çıkıyor. Deniz yavaş yavaş soğumasına rağmen yine de bol. İstavrit ve mezgit de ucuz, fiyatlar ise 100-150 TL arası. Sargan 350 TL, barbun 400 TL" dedi.





"GEÇTİĞİMİZ YILLARDA HAMSİ BİR GELİR BİR KAYBOLURDU AMA BU SEZON SÜREKLİ VAR"

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise yaptığı açıklamada "Hava sıcak ama dağlardan eriyen karlar derelerle denize iniyor ve haliyle denizi soğutuyor. Harika bir hamsi bolluğu yaşanıyor. Yaklaşık bir aydır hamsinin kilosu 50 TL'den satılıyor. Geçen sene de palamut bolluğu vardı. Bu sezon gibi ben böyle bir hamsi bolluğu görmedim. 3 aydır kesintisiz her gün hamsi çıkıyor. Eskiden de hamsi bolluğu yaşanırdı ancak ara sıra kaybolurdu. Ama bu sene hiç kaybolmadı sürekli, her gün hamsi çıkıyor. Hamsinin bu sezon en bol sezonunu yaşıyoruz" diye konuştu.





YİĞİT ASİL YILDIRIM

