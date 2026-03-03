Dacia, fiyat listesini güncelledi. Mart ayı itibariyle 2026 modellerin olduğu listede Türkiye’nin en ucuz otomobili olan Sandero’nun fiyatı sabit kaldı.

Dacia Mart ayı fiyat listesini güncelledi. Ocak ayında Türkiye’nin en ucuz otomobili olarak piyasaya giren Sandero’ya Şubat ayında zam yapılmıştı.

İşte Dacia’nın Türkiye’de satışta olan Yeni Sandero ve Yeni Sandero Stepway’in güncel fiyat listesi…

Şubat ayında 1.242.000 TL’den satılan 2025 model yılı Dacia Sandero’nun fiyatı değişmedi. Yine aynı şekilde expression versiyonu da 2025 model yılında 1.342.000 TL’den satılıyor.

2026 model yılı Sandero da Şubat ayında 1.299.000 TL olan fiyat aynen devam ediyor. Üst versiyonda da fiyat değişimi olmadı ve 1.430.000 TL’den satış devam ediyor.

YENİ SANDERO FİYAT LİSTESİ (2025 model – 2026 model)

Dacia Sandero essential TCe 100 - 1.242.000 TL - 1.299.000 TL

Dacia Sandero expression TCe 100 - 1.342.000 TL - 1.430.000 TL

YENİ SANDERO STEPWAY’İN ÜST DONANIMINA ZAM

Dacia’nın en sevilen modellerinden biri olan Sandero Stepway, makyajlı versiyonuyla Şubat ayında Türkiye pazarına giriş yaptı.

Modelin giriş seviyesi versiyonu 1.685.000 TL’den giriş yapmıştı ve Mart ayında da fiyatı değişmedi. Üst versiyon olan Exrteme ise 1.735.000 TL’den pazara girerken, Mart ayında 1.750.000 TL oldu.

YENİ SANDERO STEPWAY FİYAT LİSTESİ (2025 model – 2026 model)

Yeni Dacia Sandero stepway expression Eco-G 120 auto - 1.685.000 TL

Yeni Dacia Sandero stepway extreme Eco-G 120 auto - 1.750.000 TL

RAKİPLERİNDE SON DURUM

Yeni Dacia Sandero’nun fiyatını bazı rakipleri ile karşılaştırmak gerekirse:

Renault Clio 1.0 Tce 90 HP – 1.799.000 TL

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS - 1.425.000 TL

Ocak ayında Dacia’nın Sandero modeli ülkemizde 527 adetlik satış rakamına ulaştı.

