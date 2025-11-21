Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından 21 Kasım 2025 Cuma günü, şehrin bazı merkez ve çevre ilçelerinde planlı ya da arıza kaynaklı su kesintisi yaşanmaktadır. Bakım, onarım ve altyapı çalışmaları sebebiyle susuz kalan Manisalılar, "Manisa'da sular ne zaman gelecek?" İşte güncel bilgiler..

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından 21 Kasım 2025 Cuma günü, şehrin birçok ilçesinde meydana gelen boru patlakları sebebiyle su kesintileri yaşanmaktadır.

Şehzadeler, Yunusemre, Akhisar ve Saruhanlı gibi birçok ilçede suların kesilmesiyle beraber, vatandaşlar "Manisa'da su kesintisi kaç saat sürecek?" sorusuna cevap aramaya başladı.

MANİSA'DA SU KESİNTİSİ KAÇ SAAT SÜRECEK?

Manisa'da suların gelmesi saatleri ilçelere göre değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda MESKİ'nin resmi internet adresi üzerinden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

SEVCAN GİRGİN

