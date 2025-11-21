Mersin Su ve Kanalizasyon idaresi (MESKİ) tarafından 21 Kasım 2025 Cuma günü Mersin'in birçok ilçelerinde yaşanan su kesintisi devam ediyor. Planlı bakım, onarım ya da ani arıza giderme çalışmaları kapsamında suları kesilen Mersinliler, su kesintisinin bitiş saatlerini araştırmaya başladı.

Su kesintilerine maruz kalan kalan Mersinliler güncel olarak "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor.

Yenişehir, Toroslar, Mezitli başta olmak üzere birçok mahallede bugün sular kesilecektir. En doğru ve anlık bilgiye MESKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılması tavsiye edilmektedir.

Son dakika: Mersinde sular ne zaman gelecek? 21 Kasım MESKİ su kesintisi bitiş saatleri!

21 KASIM MERSİN'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

21 Kasım 2025 Cuma günü sular Yenişehir - Barbaros'ta 12.00'de, Toroslar - Alsancak'ta 12.00'de, Akdeniz - Çay'da 12.00'de, Mezitlİ - 75.Yıl'da 12.00'de, Anamur - Karalarbahşiş'de 11.00'de, Toroslar - Musalı'da 08.30'da, Anamur - Çarıklar'da 12.00'de ve Mezitli -Akarca, Cemilli, Doğançay, Kuzucubelen'de ise 22.00'de gelecektir.

MERSİN SU KESİNTİ LİSTESİ

YENİŞEHİR - BARBAROS

TOROSLAR - ALSANCAK

AKDENİZ - ÇAY

MEZİTLİ - 75.YIL

ANAMUR - KARALARBAHŞİŞ

TOROSLAR - MUSALI

ANAMUR - ÇARIKLAR

MEZİTLİ - AKARCA, CEMİLLİ, DOĞANÇAY, KUZUCUBELEN

SEVCAN GİRGİN

