150 yıllık tarihi konak yandı! 7 kişi son anda kurtuldu
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan yaklaşık 150 yıllık tarihi konakta yangın çıktı! Alevler kontrol altına alınırken, 7 kişi son anda kurtuldu.
Safranbolu'da 150 yıllık tarihi bir konakta çıkan yangında 5'i çocuk 7 kişi son anda kurtulurken, konak tamamen kullanılamaz hale geldi.
- Safranbolu'da Pınar Ç.'ye ait 150 yıllık tarihi konakta yangın çıktı.
- Evdeki 5'i çocuk 7 kişi yangından son anda kaçarak kurtuldu.
- Yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu söndürülen yangında tarihi konak tamamen kullanılmaz hale geldi.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Safranbolu'daki İzzetpaşa Mahallesi Akseki Sokak'ta Pınar Ç.'ye ait 3 katlı evde yangın çıktı. Evden bir kişinin sese uyanması sonrası yangını fark eden 5'i çocuk olmak üzere 7 kişi son anda dışarıya kaçabildi.
150 YILLIK KONAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Alevler kısa sürede tüm evi sararken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yaklaşık 150 yıllık olan tarihi konak tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
