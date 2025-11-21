Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan yaklaşık 150 yıllık tarihi konakta yangın çıktı! Alevler kontrol altına alınırken, 7 kişi son anda kurtuldu.

Safranbolu'daki İzzetpaşa Mahallesi Akseki Sokak'ta Pınar Ç.'ye ait 3 katlı evde yangın çıktı. Evden bir kişinin sese uyanması sonrası yangını fark eden 5'i çocuk olmak üzere 7 kişi son anda dışarıya kaçabildi.

150 YILLIK KONAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevler kısa sürede tüm evi sararken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yaklaşık 150 yıllık olan tarihi konak tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MAHMUT EKİNCİ

