Çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerine ilişkin araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Komisyonun çalışma süresi yönetiminin belirlenmesinin ardından 3 ay olacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) "Çocukların Suça Sürüklenmesine Yol Açan Nedenlerin Tüm Boyutlarıyla İncelenerek Koruyucu ve Önleyici Mekanizmalar Geliştirilmesi ile Çocukların Toplumsal Hayata Etkin Katılımlarının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar"ına göre komisyon 22 üyeden oluşacak.

ÇALIŞMA SÜRESİ 3 AY

Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak.

Komisyon gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili komisyon kuruluyor! Karar Resmi Gazete'de

MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası