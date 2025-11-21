Balıklı Rum Hastanesi'nde ortaya çıkan reçete skandalının ardından soruşturma yeni bir ivme kazandı. Yapılan operasyon kapsamında Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.Ö., eczacılar Y.E. ile A.H., eczane çalışanı R.Ç., ilaç mümessili C.K. ve E.Ç. hakkında gözaltı kararı verildi. Gündemde geniş yankı uyandıran bu gelişmenin ardından vatandaşlar, "Balıklı Rum Hastanesi nerede?" sorusunu yoğun bir şekilde araştırmaya başladı.

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümü'nde görevli bi doktorla bağlantılı olduğu değerlendirilen yolsuzluk şüphesi kapsamında geniş bir operasyon düzenlendiği açıkladı. Soruşturma üzerine hastanede reçete usulsüzlüğü yapıldığına dair bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından "Balıklı Rum Hastanesi nerede?" sorusu gündeme geldi.

Balıklı Rum Hastanesi nerede?

BALIKLI RUM HASTANESİ NEREDE?

Balıklı Rum Hastanesi, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, Balıklı Mahallesi sınırları içinde yer almaktadır. konumu merkezi bir yerde olduğu olduğu için hem toplu taşıma hem de özel araçla ulaşım oldukça kolaydır.

Balıklı Rum Hastanesi'nin tam adresi Balıklı Mahallesi, Kennedy Caddesi, Zeytinburnu'dur.

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası