Gaziantep’te sağ eli ve ayağında uyuşma şikayetiyle hastaneye başvuran 36 yaşındaki Seyit Fıstıkçı, beynindeki tümörün “uyanık kraniotomi” yöntemiyle alınması sayesinde sağlığına kavuştu. Bölgedeki ilk örneklerden biri olan ameliyat, hastanın el ve kol fonksiyonlarını koruyarak başarıyla tamamlandı.

Kol ve bacağındaki uyuşma nedeniyle Gaziantep Şehir Hastanesine başvuran Seyit Fıstıkçı'nın yapılan tetkiklerinde, beyinde tümör tespit edildi.

Uyutulmadan ameliyat edilen Fıstıkçı'nın beynindeki tümör, yaklaşık 3,5 saat süren operasyonla alındı.

Ameliyatı gerçekleştiren Beyin Cerrahisi Uzmanı Özcan Sönmez, hastanın telefon tamircisi olması nedeniyle ince el hareketlerinin çok önemli olduğunu, bu nedenle uyutmadan ameliyat yaptıklarını dile getirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR SAĞLIK Mevsim geçişlerinde enfeksiyon tehlikesi! Hastalık riski artıyor

"BU YÖNTEMLE HASTAMIZI TAMAMIYLA UYUTMUYORUZ"

Sönmez, şunları söyledi:

"Uyanık kraniotomi yönteminde hastamızı tamamıyla uyutmuyoruz. Bir miktar uyanık bırakıyoruz ve ameliyat sırasında hastamızla iletişime geçerek muayenesini yapıyoruz. Bu yöntem sayesinde hastanın tümörünü hastayla konuşarak, muayene ederek ameliyat sırasında el ve kol hareketlerine dikkat ederek, beyindeki önemli bölgeye hasar vermediğimizden emin olarak tamamıyla çıkartma şansı bulduk."

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu ise bölgede bu tarz bir ameliyatın ilk kez yapıldığını vurguladı.

Seyit Fıstıkçı ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, ameliyat sonrasında elini ve ayağını sorunsuz şekilde kullanabildiğini ifade etti.

MELİN ÖZTÜRK

Haberle İlgili Daha Fazlası