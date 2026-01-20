Azerbaycan’da 20 Ocak anmaları kapsamında Hankendi, Hocalı ve Ağdere’de bayraklar yarıya indirildi.

Azerbaycan’da tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı’nın 36. yılında hayatını kaybedenler anıldı. Ülke genelinde bayraklar yarıya indirilirken, başta Bakü olmak üzere birçok kentte anma törenleri düzenlendi.

Başkent Bakü’de bulunan Şehitler Hıyabanı’na akın eden Azerbaycanlılar, şehit mezarlarına kırmızı karanfiller bıraktı. Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Şehitlik önünde uzun ziyaretçi kuyrukları oluştu.

SAAT 12.00’DE HAYAT DURDU

Yerel saatle 12.00’de Azerbaycan genelinde şehitler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Bu sırada Hazar Denizi kıyısındaki gemiler, metro trenleri ve toplu taşıma araçları korna çaldı. Bakü sokaklarında hayat kısa süreliğine durdu.

ŞEHİTLER ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA ANILDI

Anma programları yalnızca Bakü ile sınırlı kalmadı. Laçın, Fuzuli ve Hankendi’de de 20 Ocak şehitleri için törenler düzenlendi. Şehitliklerde dualar okundu, karanfiller bırakıldı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov ve beraberindeki heyet de Bakü Şehitler Hıyabanı’nı ziyaret ederek mezarlar başında saygı duruşunda bulundu

BİLAL ERDOĞAN’DAN ŞEHİTLER HIYABANI ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan da Azerbaycan’da anma programları kapsamında Gence’de bulunan Şehitler Hıyabanı’nı ziyaret etti. Erdoğan, şehit mezarlarına karanfil bıraktı ve dua etti.

"BAĞIMSIZLIĞIN TEMEL TAŞI"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan mesajda, 20 Ocak 1990’da yaşananların Azerbaycan halkının özgürlük, milli onur ve egemenlik talebini bastırmaya yönelik bir girişim olduğu ifade edildi. Bu sürecin halkın iradesini kıramadığı, aksine bağımsızlık kararlılığını güçlendirdiği vurgulandı.

20 Ocak şehitlerinin fedakarlığının, Azerbaycan’ın 1991’de bağımsızlığını yeniden kazanmasında belirleyici rol oynadığı hatırlatıldı.

ADALET ÇAĞRISI YENİLENDİ

Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva da yayımladığı mesajda, 20 Ocak olaylarının insanlığa karşı suç olarak tanınması gerektiğini belirtti. Olaylarda sorumluluğu bulunan herkesin uluslararası hukuk çerçevesinde hesap vermesi çağrısı yapıldı.

KANLI OCAK NEDİR?

1990 yılının 20 Ocak gecesi, Bakü’ye giren Sovyet ordusu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 150 sivili öldürdü, yüzlerce kişiyi yaraladı. Katliamda hayatını kaybedenler, yüz binlerce kişinin katıldığı cenaze törenleriyle bugünkü adıyla Şehitler Hıyabanı’na defnedildi.

Azerbaycan halkı, 36 yıldır her 20 Ocak’ta şehitlerini karanfillerle anıyor.

