Ankara’nın Elmadağ ilçesinde 12 Ocak tarihinde meydana gelen olayda, evine dönen bir kadın sokakta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan olayda, köpeklerin üzerine doğru gelmesiyle zor anlar yaşayan kadının yardım çığlıklarını duyan bir komşusu hızla duruma müdahale etti. Bahçe kapısını açarak kadının güvenli alana girmesini sağlayan mahalle sakini, saldırgan köpekleri de bölgeden uzaklaştırmayı başardı. Vücudunda ısırık izleri oluşan ve olay sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kadının, işlemlerinin ardından taburcu edildiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, bölgede infiale neden olan olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

