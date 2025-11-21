Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, mevsim geçişlerinde solunum yolu enfeksiyonlarının daha sık görüldüğünü ve ani hava değişimlerine hazırlıksız yakalanmanın hastalık riskini yükselttiğini ifade etti.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar ile akciğer hastalarının daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çekerek, soğuk hava, ıslanma ve rüzgâra maruz kalmanın solunum yollarındaki bakterilerin yerleşmesini kolaylaştırdığını ve enfeksiyon riskini artırdığını, çeşitli bilimsel çalışmaların da bu durumu desteklediğini kaydetti.

HAVA DEĞİŞİMLERİNE DİKKAT: ENFEKSİYON RİSKİ BU DÖNEMDE ARTIYOR

Mevsim geçişlerinde basit önlemlerle enfeksiyon riskinin önemli ölçüde azaltılabileceğini belirten Özlü, "Mevsim geçişleri, solunum yolu enfeksiyonlarının en sık görüldüğü dönemlerdir. Bunun nedeni, insanların hava değişimlerine hazırlıksız yakalanmasıdır. Sabah evden çıkarken hava soğuk göründüğü için kat kat giyiniriz; ancak öğleye doğru hava ısınır ve terleriz. Ya da tam tersi olur: Hava sıcak görünür, ince bir kıyafetle dışarı çıkarız ama birden soğur, yağmur başlar, üşür ve ıslanırız. Bu nedenle mevsim geçişlerinde çok dikkatli olmak gerekir. Özellikle kronik hastalığı olanların ve akciğer hastalarının kendilerini koruması çok önemlidir. Soğuk hava, ıslanma ve rüzgâra maruz kalma durumu, solunum yollarındaki bakterilerin yerleşmesini ve enfeksiyon oluşumunu kolaylaştırabilir. Bu konuda yapılmış çalışmalar da bunu desteklemektedir. Bu yüzden bu dönemlerde daha tedbirli olmak gerekmektedir. Havaya uygun giyinmek, en azından hazırlıklı olmak önemlidir. Hava sıcaksa kalın giyinmeyi önermiyoruz ancak havanın aniden soğuyabileceğini göz önünde bulundurarak yanınıza bir kazak veya mont almak faydalı olur" dedi.

BOĞAZI RAHATLATAN DOĞAL DESTEKLER…

Bol sıvı tüketiminin çok önemli olduğuna dikkat çeken Özlü, "Bol sıvı tüketilmesi özellikle gribal enfeksiyonlar ve solunum yolu enfeksiyonlarında çok önemlidir. Bitkisel çaylar, uygun şekilde demlendiğinde boğazı rahatlatıcı ve öksürüğü azaltıcı etki gösterebilir. Bal da öksürük üzerinde rahatlatıcı etkiye sahip olduğundan, doğal bal ile hazırlanan bitkisel çaylar tüketilebilir. Ancak içeceklerin çok sıcak olmamasına dikkat etmek gerekir; aşırı sıcak içecekler boğazı tahriş edebilir. Ayrıca bitkisel çayları da aşırıya kaçmadan, ölçülü şekilde tüketmek uygun olur" diye konuştu.

MELİN ÖZTÜRK

