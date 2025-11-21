Elazığ, Erzurum ve Ardahan’da soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiledi. Elazığ’da sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi bazı noktalarda 5 metreye kadar düşerken, sürücüler trafikte yavaş ilerledi. Erzurum’da soğuk hava nedeniyle araçlar battaniyelerle korundu, buzlanma sonucu hasarlı kazalar meydana geldi ve sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Ardahan’da ise sıfırın altındaki sıcaklıkla birlikte buzlanma ve kırağı oluştu.

ELAZIĞ

Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ’da sabaha saatlerinde sis etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Sisle birlikte sürücüler trafikte yavaş ve kontrollü seyretmek zorunda kaldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olarak geçmesi, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi tahmin edilmektedir." denildi.

ERZURUM

Erzurum'da vatandaşlar, battaniye örterek araçlarını soğuktan korumaya çalıştı. Yollardaki buzlanma sebebiyle hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Kentin farklı bölgelerinde ve Kuzey Çevre yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 10 metreye kadar düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

ARDAHAN

Gece hava sıcaklığının sıfırın altına indiği Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

