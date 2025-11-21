Kocaeli'de yaşanan bebek cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu. Bebek cinayeti davasında ismi geçen Emine Nilay Özkan, kamuoyu tarafından merak ediliyor. Bu olay uzun süre aydınlatılamamasından kaynaklı dikkat çekici faili meçhul vakalardan biri olarak görülmektedir.

Kocaeli'de 2007 yılında çöpe atılan yeni doğmuş bebeğin ölümüyle ilgili faili meçhul dosya 18 yıl aranın ardından aydınlatıldı. DNA analizleri ve kriminal teknolojiler sayesinde çözülen olayda, bebeğin annesi ve cinayetin faili olarak Emine Nilay Özkan tespit edildi.

EMİNE NİLAY ÖZKAN KİMDİR?

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2007 yılında çöpe atılmış halde bulunan yeni doğmuş bebek vakası, yıllar sonra çözüldü. 2025 yılında yüksek teknolojilerle yapılan kriminal inceleme neticesinde parmak izi ve DNA eşleşmesiyle olayın faili iş insanı Emine Nilay Özkan olduğu ortaya çıktı.

Sapanca'daki villasında gözaltına alınan Emine Nilay Özkan'ın sorguda suçunu itiraf ettiği açıklandı. Ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMİNE NİLAY ÖZKAN KAÇ YAŞINDA?

Yapılan açıklamalar ele alındığında Emine Nilay Özkan'ın yaklaşık 41 yaşında olduğu bilgisi verildi. Kocaeli-İzmit doğumlu olan Özkan'ın hayatının belli bir süresinin burada geçtiği belirtildi.

İş hayatında aktif bir şekilde yer alan Özkan, gözaltına alındığı tarihte Sapanca'daki lüks bir villada yaşıyordu. Emine Nilay Özkan'ın hakkında detaylı bir bilgi bulunmamaktadır. Kamuoyuna yansıyan bilgiler geldikçe haberimize eklenecektir.

