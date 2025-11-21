Elon Musk’ın kurucusu olduğu OpenAI şirketi, ChatGPT platformuna grup sohbeti özelliği eklediğini duyurdu. Bu özellikle kullanıcılar, birden fazla kişiyle aynı sohbet penceresinde iletişim kurup ortak çalışma yapabilecek.

OpenAI, ChatGPT’ye yeni eklenen ‘grup sohbeti’ özelliğini duyurdu. Söz konusu yenilik, ilk aşamada Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Tayvan’da kullanıma sunuldu.

Özellik, Free, Go, Plus ve Pro dahil olmak üzere birçok hesap türüne sunuluyor ancak Education, Enterprise ve Business abonelikleri kapsam dışında bırakıldı. OpenAI, grup sohbetinin planlama, proje taslağı hazırlama, beyin fırtınası yapma gibi ortak çalışmalarda kolaylık sağlayacağını belirtti. Kullanıcıların uygulamayı kullanabilmek için pilot programa kayıtlı bir hesapla giriş yapmaları ve sohbet penceresine diğer kişileri eklemeleri yeterli olacak.

KİŞİSEL SOHBET KAYITLARI, GRUP SOHBETLERİNDEN AYRILACAK

Şirket, grup sohbetlerinde hafıza özelliğinin kapalı olacağını ve kişisel sohbet kayıtlarının grup sohbetlerine aktarılmayacağını vurguladı. Böylece kullanıcılar gizlilik açısından ayrı bir alan kullanmış olacak. OpenAI, Spotify ve Canva entegrasyonu gibi uygulamalarla bağlantı, ayrıca Sohbet Dallandırma gibi özelliklerle ChatGPT deneyimini geliştirmeye devam ediyor.

