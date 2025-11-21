Kasım ayının ilk yarısı sona erdi, kış bir adım daha yaklaştı. Sonbaharın son günlerinde yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürecek. Sağanak ise yurdun batısındaki bazı illerde etkisini hissettirecek.

Meteoroloji 21 Kasım 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar devam edecek, sağanak ise Balıkesir ve çevrelerinde yerel olarak hissedilecek. Bazı bölgelerde ise kuvvetli fırtına hakim olacak. İşte günün hava durumuna dair tahminler...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülke genelinde kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya'da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da Kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya'da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esecek.

21 Kasım 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19

İstanbul: Parçalı bulutlu 21

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kıyılarının yerel sağanak yağışlı 25

Bursa: Parçalı bulutlu 24

Adana: Parçalı ve az bulutlu 29

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu 27

Samsun: Parçalı bulutlu 24

Trabzon: Parçalı bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 18

