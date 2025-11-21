İrlanda’nın Waterford kentinde bugün nefes kesen bir hava trafiği felakete dönüştü! Acil durum çağrısı yapan özel uçak, dakikalar sonra tarlaya burun üstü çakıldı.

İrlanda’nın Waterford kıyıları bugün ağır bir uçak kazasına sahne oldu. Çift motorlu İtalya yapımı Vulcanair P68C tipi özel uçak, saat 12.50 sularında Waterford Havaalanı yakınındaki bir tarlaya burun üstü çarptı.

Pilotun, kazadan dakikalar önce Waterford açıklarında acil durum ilan ettiği, ardından uçağı havalimanına yönlendirdiği kaydedildi. Ancak uçak piste ulaşamadan yere çakıldı.

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ, BİRÇOK KİŞİ ŞOK GEÇİRDİ

Gardai tarafından yapılan açıklamada, uçağın tek yolcusu olan pilotun ağır yaralanmalar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiği doğrulandı.

Sağlık ekipleri bölgede bulunan çok sayıda kişiye şok tedavisi uyguladı.

Kazanın hemen ardından Waterford İtfaiyesi, Sahil Güvenlik ve HSE ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Waterford merkezli Rescue 117 Sikorsky helikopteri de hızla olay yerine indi.

Özel mülkiyetli Vulcanair P68C, saat 13:00'den önce Waterford Havaalanı'nın güneybatısına indi.

UÇUŞ ROTASI TERSİNE DÖNDÜ: SLİGO’DAN FRANSA’YA GİDERKEN FELAKET YAŞANDI

Çevrimiçi uçuş takip verilerine göre uçak, Sligo’dan Fransa’nın Béziers kentine doğru ilerlerken İrlanda’nın güney kıyıları açıklarında rotasını değiştirdi. Uçağın neden acil durum bildirimi yaptığı henüz bilinmiyor.

Yüksek kanatlı Partenavia Vulcanair P68 modeli uçak, havalimanı pistine ulaşamadan pistin hemen önünde yere çakıldı. Uçağın ön kısmının tamamen parçalandığı görülürken, kuyruk bölümünün dik şekilde kaldığı fotoğraflara yansıdı.

AAIU DÖRT KİŞİLİK EKİBİ BÖLGEYE GÖNDERDİ

İrlanda Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Hava Kazaları Araştırma Birimi (AAIU), kazanın hemen ardından bölgeye dört hava kazası müfettişi gönderdi. Ekip, tanık ifadelerini topluyor, uçağın son manevralarını inceliyor ve enkaz üzerinde teknik analizler yapıyor.

Olay yeri tamamen koruma altına alınırken, nihai raporun hazırlanmasının zaman alacağı iletildi.

MÜZEYYEN BİYİK

Haberle İlgili Daha Fazlası