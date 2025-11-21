Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül ile 2019 yılında evlendiği eşi Revna Sarıgül’ün ilişkisinde bir süredir sorunlar yaşandığı öne sürüldü. İkiliye yakın kaynaklar, iki çocukları bulunan çiftin ayrılık kararı aldığı iddiasını doğruladı.

Mart 2021’de Mustafa adını verdikleri ilk çocuklarını, Mart 2022’de ise Ata’yı kucaklarına alan Ömer ile Revna Sarıgül'ün daha önce ciddi bir kriz yaşadığına dair herhangi bir bilgi bulunmuyordu. Ancak son günlerde çıkan haberlerde, çiftin ilişkisinin üçüncü bir kişi nedeniyle sarsıldığı iddiası gündeme geldi.

AVUKATA VEKALET VERİP SÜRECİ BAŞLATMIŞ

Söz konusu iddialara göre, Revna Sarıgül eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için avukatı aracılığıyla boşanma sürecini başlattı. Sarıgül’ün ayrılık kararında kararlı olduğu belirtildi.

2019'da evlenmişlerdi

SEBEBİ 3. KİŞİ Mİ?

İddiaları gazeteci Bülent Cankurt bugünkü köşesine taşıdı. Cankurt yazısında “Öğrendim ki, siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün Aylin Kotil'den olan oğlu Ömer Sarıgül'ün evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyormuş. Üstelik konuşulanlara göre, altı yıldır aynı yastığa baş koyan çiftin arasına üçüncü bir şahıs girmiş! Eşinin kendisini aldattığını düşünen ve bunu hazmedemeyen Revna Hanım, boşanmak için avukatına vekalet vermiş” ifadelerini kullandı.

Çiftin Mustafa ve Ali Ata adında iki çocukları bulunuyor.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Ancak taraflardan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

MELİN ÖZTÜRK

