Son üç yıldır tüm dünya tarafından tanınıyor, gözler sürekli üzerinde... Oysa üniversite eğitimini tamamladığında bambaşka bir kariyer planı bulunuyordu. Diplomayı aldığında mimar olacaktı. Ancak hayat, onun karşısına hiç beklemediği ve geleceğini kökten değiştiren önemli bir fırsat çıkardı.

Rajwa Al Saif, eğitimini tamamladıktan sonra mimarlık alanında ilerlemeyi hedeflese de hayatının akışı, Prens Hüseyin’le tanışmasıyla tamamen farklı bir yöne evrildi. Bugün uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği bir kraliyet figürü haline gelen Rajwa, planladığı profesyonel kariyerin ötesinde, ülkesinin gelecekteki kraliçesi olma yolunda ilerliyor.

Karşılaştığı bu sürpriz, yalnızca kişisel hayatını değil, aynı zamanda kamuoyu tarafından algılanış biçimini de köklü şekilde değiştirdi. Artık rolü, sadece mesleki kimliğini değil, temsil ettiği monarşiyi de kapsayan çok daha geniş bir sorumluluk taşıyor.

Rajwa Al Saif

ORTADOĞU’NUN KATE MİDDLETON’I…

Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile evliliği sonrası dünya basınının dikkatini üzerine çeken Prenses Rajwa, kamuoyunda sık sık “Ortadoğu’nun Kate Middleton’ı” olarak anılıyor. Bu benzetmenin nedeni yalnızca nişan töreninde Kate Middleton’ın elbisesini anımsatan bir kıyafet tercih etmesi değil! Tıpkı Middleton gibi ülkesinin gelecekteki kralıyla evlenmiş olması…

GÖRKEMLİ DÜĞÜNLERİ AYLARCA KONUŞULDU

Hüseyin’in tahta çıkmasıyla birlikte kraliçe unvanını alacak olan Rajwa, bugün Ürdün Kralı II. Abdullah’ın eşi Kraliçe Rania’nın izinden ilerleyecek.

Prens Hüseyin ve Prenses Rajwa

Çift, 2023’te son yılların en görkemli düğünlerinden biriyle evlendi. Dünyanın dört bir yanındaki kraliyet ailelerinden çok sayıda konuk, törene katılarak genç çifte eşlik etti. Düğün aylar boyunca uluslararası basında geniş yer buldu.

Düğünleri Ürdün'ün başkenti Amman'daki Zahran Sarayı'nda gerçekleşti.

İLK TORUN HEYECANI…

Rajwa ve Prens Hüseyin, Ağustos 2024’te ilk çocuklarını kucaklarına alarak ebeveyn oldu. İman adını verdikleri kızlarının doğumu, Ürdün Kraliyet Ailesi’nde büyük sevince neden oldu. Kral Abdullah ile Kraliçe Rania ise ilk kez torun mutluluğu yaşadı.

Çiftin Prenses İman adında bir kızları var.

“HER GÜN ONUN GİBİ BİRİYLE TANIŞMIYORSUNUZ”

Her ne kadar Rajwa ve Prens Hüseyin, ilişkilerine dair detayları büyük ölçüde kamuoyundan uzak tutsa da zaman zaman medya ile ilgili kısa açıklamalarda bulundu. Mayıs 2023’te yayımlanan bir röportajda Veliaht Prens Hüseyin, Prenses Rajwa ile ilişkisinin nasıl başladığına dair bilgiler paylaşmıştı.

Prens; "Rajwa ile okuldan eski bir arkadaşım aracılığıyla tanıştım" diye açıkladı ve ekledi; "Kendimi şanslı sayıyorum. Çünkü Rajwa gibi biriyle her gün tanışmıyorsunuz" şeklinde konuşmuştu.

SUUDİ ARABİSTAN’IN SAYGIN BİR AİLESİNDEN GELİYOR

Prenses Rajwa, ülkesinin köklü ve saygın ailelerinden birinin üyesi… Suudi Arabistan’ın önde gelen ailelerinden birinde dünyaya gelen Rajwa Al Saif’in babası Halid Al Saif, tanınmış bir iş insanı ve bir inşaat şirketinin kurucusu. Annesi Azza al Suadiri ise ülkenin köklü ailelerinden birine mensup. 1994 doğumlu Rajwa’nın iki ağabeyi ve bir kız kardeşi bulunuyor.

MİMAR OLMAYI PLANLIYORDU, HAYAT ONA KRALİYET SARAYINI GETİRDİ

Rajwa, eğitimini Suudi Arabistan dışında tamamladı. İlk ve orta öğreniminin ardından ABD’deki Syracuse Üniversitesi’nde mimarlık eğitimi aldı. Daha sonra Los Angeles’ta Fashion Institute of Design and Merchandising’de öğrenim gördü ve aynı dönemde bir mimarlık ofisinde çalıştı. Ancak hayatının yönü, Prens Hüseyin ile tanışmasıyla değişti ve Rajwa kısa sürede Ürdün Kraliyet Ailesi’nin en dikkat çeken figürlerinden biri haline geldi.

Uzun saçları, zarif duruşu ve sade şıklığıyla dünya basınında sık sık İngiliz kraliyet ailesinin gelini Prenses Catherine’e benzetilen Rajwa, monarşi takipçilerinin yakından izlediği isimlerden biri olmaya devam ediyor.

MELİN ÖZTÜRK

