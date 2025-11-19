Yok böyle maç! 90+9'da tam orta sahadan attı, 27 yıllık Dünya Kupası hasreti bitti
İskoçya ve Danimarka'nın liderlik için karşı karşıya geldiği maç 6 gole sahne oldu. Son yarım saat 10 kişi mücadele eden Danimarka karşısında 90+3 ve 90+9'da iki gol bulan ev sahibi İskoçya, 27 yıl sonra Dünya Kupası bileti almaya hak kazandı. Karşılaşmada atılan son gol gündem oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda İskoçya ile Danimarka, liderlik mücadelesinde kozlarını paylaştı. İskoçya'nın taraftarı önünde 4-2 kazandığı kritik müsabakanın son bölümünde yaşananlar geceye damga vurdu.
MAÇIN HİKAYESİ
Ev sahibi İskoçya, 3'üncü dakikada Scott McTominay'in röveşata golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 57'nci dakikada Rasmus Höjlund'un penaltıdan attığı golle beraberliği yakalayan Danimarka'da Rasmus Kristensen, 61'inci dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Rakibi karşısında 78'de Lawrence Shankland'ın golüyle 2-1 öne geçen İskoçya, son bölümde büyük şok yaşadı. Bir kişi eksik oynayan Danimarka, 82'nci dakikada Patrick Dorgu ile 2-2'lik beraberliği yakaladı. 90+3'te Kieran Tierney'le tekrar öne geçen İskoçya, 90+9'da tam orta saha çizgisi üzerinden Kenny McLean'in attığı golle maçı 4-2 kazandı.
27 YIL SONRA HAYALLER GERÇEK OLDU
İskoçya, 13 puanla grubunu lider tamamladı ve 27 yıl sonra adını Dünya Kupası'na yazdırmayı başardı. 1998'den sonra Dünya Kupası'na gitmeyi başaran İskoçya, maç sonu büyük sevinç yaşadı. 11 puanda kalan Danimarka, Mart 2026'da play-off mücadelesi verecek.