Aylardır perde arkasında sürdüğü iddia edilen diplomasi trafiği sonunda gün yüzüne çıktı. ABD basınına konuşan kaynaklara göre Trump yönetimi, Ukrayna savaşını sonlandırmak için Moskova ile 28 maddelik gizli bir barış taslağı üzerinde çalıştı. Taslak; ateşkes, güvenlik garantileri, Avrupa düzeni ve ABD’nin Kiev–Moskova ilişkilerine dair gelecekteki pozisyonunu içeren kritik başlıklar barındırıyor.

Axios’un haberine göre Trump yönetimi, Ukrayna savaşını sonlandırmak amacıyla Rusya ile sessiz diplomasi yürütüyor.

Hazırlanan taslak dört ana başlık altında toplanıyor: Ukrayna’da barış, güvenlik garantileri, Avrupa düzeni ve ABD’nin Kiev ile Moskova ile gelecekteki ilişkileri. Belgenin en kritik bölümü olan toprak maddelerine dair ayrıntılar ise net değil.

Taslağın hazırlanmasını Trump’ın özel elçisi Steve Witkoff yönetti. Witkoff, planı Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev ile görüştü. Dmitriev, planın başarılı olma ihtimaline dair iyimser olduğunu söyleyerek “Rusya’nın pozisyonunun gerçekten dinlendiğini hissediyoruz” ifadesini kullandı.

ALASKA KRİZİNİN GÖLGESİ: YENİ ZİRVE NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Trump ile Putin’in Ağustos ayında Alaska’da yaptığı görüşme, tarafların beklentileri tam olarak karşılamadı. Eski ABD Başkan Yardımcısı Thomas Graham’a göre iki taraf masadan farklı okumalarla kalktı ve bu durum süreci kilitledi.

Graham, Lavrov’un ABD tarafına Alaska’da mutabık kalınan unsurları hatırlatan bir memorandum ilettiğini, bunun da Budapeşte’de yapılması planlanan ikinci zirvenin iptaline yol açtığını söyledi. Trump iptal gerekçesini “Mevcut şartlarda sonuç almak imkansız” sözleriyle açıklarken, Putin “Hazırlıksız bir zirve hata olur” değerlendirmesini yaptı.

TRUMP YÖNETİMİNDEN KİEV’E SÜRPRİZ ZİYARET

Sürecin tıkanmasının ardından ABD Ordusu’nun en üst düzey isimlerinden Dan Driscoll ve General Randy George, Kiev’e beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi. Politico’nun haberine göre bu ziyaret hem Rusya ile barış çabalarını hareketlendirmek hem de ABD–Ukrayna arasında özellikle insansız hava araçları alanındaki teknoloji paylaşımını genişletmek amacıyla yapıldı.

WİTKOFF–UMEROV BULUŞMASI: KİEV GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYOR

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov’un, ABD’nin özel temsilcisi Witkoff ile plan üzerine görüştüğü doğrulandı. Kiev’den bir yetkili, “Amerikalıların bir şeyler üzerinde çalıştığını biliyoruz” diyerek sürecin Ukrayna tarafından takip edildiğini aktardı.

ZELENSKİY ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

The Telegraph’ın analizine göre Zelenskiy, hem savaş alanındaki kayıplar hem de ülke içinde patlayan yolsuzluk skandalı nedeniyle ciddi bir destek kaybı yaşıyor.

Ukrayna ekonomisinin büyük bir krizle karşı karşıya olduğu, Batı fonlarının azaldığı ve Kiev yönetiminin karşılayamayacağı silah anlaşmalarına yöneldiği paylaşılmaştı. Enerji altyapısındaki çöküş, artan kaçışlar ve yakın çevresindeki iddialar Zelenskiy yönetimi için baskıyı artırıyor.

Graham’a göre bu kriz, Zelenskiy’in savaşın çözümüne odaklanmasını daha da zorlaştırıyor. “Yolsuzluk skandalının barış çabalarını teşvik etmeyeceği açık” şeklinde görüş bildirdi.

RUSYA: KALICI GÜVENLİK İÇİN DAHA GENİŞ BİR KONSEPT GEREKİYOR

Dmitriev’in açıklamalarına göre taslağın amacı, yalnızca Ukrayna cephesini değil, ABD–Rusya ilişkilerini de yeniden şekillendirmek.

Hedef, Putin ve Trump’ın gerçekleştireceği bir sonraki görüşmeye kadar planı olgunlaştırmak.

Washington’un Avrupa ve Ukrayna tarafını süreç hakkında bilgilendirdiği doğrulandı. Kremlin ve Beyaz Saray her şeye rağmen çözüm konusunda temkinli bir iyimserlik taşıyor.

MÜZEYYEN BIYIK

