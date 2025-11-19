ABD'nin Rus petrol şirketlerine ambargo uygulaması akaryakıta peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Cuma gününden geçerli olmak üzere motorine büyük bir zam daha geliyor. Zammın ardından motorinin fiyatı Türkiye genelinde 60 lirayı aşacak. İşte detaylar...

ABD'nin Rosneft ve Lukoil gibi büyük Rus petrol şirketlerine uyguladığı ambargo, dünya genelinde akaryakıt fiyatlarını ciddi şekilde etkiledi. Bu gelişme Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına da zam üstüne zam olarak yansımaya devam ediyor.

AKARYAKITA PEŞ PEŞE ZAM

Motorine 25 Ekim'de 3 lira 4 kuruşluk tarihin en büyük zammı gelmişti. 7 Kasım tarihinde de motorinin litresi 2 lira 7 kuruş artarken, 15 Kasım tarihinde ise benzinin fiyatı 1 lira 14 kuruş zamlandı. Akaryakıta peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi.

MOTORİNİN LİTRESİ 60 LİRAYI AŞACAK

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, 21 Kasım Cum gününden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2,50 lira zam bekleniyor. Zammın ardından motorinin litresi Türkiye genelinde 60 lirayı aşacak.

19 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 54.89 57.63 27.71 İstanbul Anadolu 54.73 57.49 27.08 Ankara 55.76 58.65 27.60 İzmir 56.09 58.99 27.53

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

