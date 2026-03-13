Sigorta sektörü, Türkiye’de kadın istihdamının en yüksek olduğu alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye Sigorta Birliği’nin 2024 istihdam verilerine göre; Türkiye sigorta sektöründe toplam 27.540 kişi çalışıyor ve bunun 15.422’sini oluşturan kadın çalışanlar, sektörde yüzde 56’lık bir oranla çoğunluğu temsil ediyor; erkek çalışan oranı ise yüzde 44 seviyesinde. Orta ve üst düzey yönetici pozisyonlarında kadınların yüzde 44’lük temsiliyete ulaşması, Türkiye sigorta sektörünü kadın istihdamı açısından Avrupa’nın birçok ülkesinin önüne taşıyor; hatta bu oran, İngiltere gibi gelişmiş finans merkezlerindeki yüzde 38’lik kadın yönetici oranının dahi üzerinde seyrediyor.

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, “Sigorta sektörü, kadınların uzmanlığı ve liderliği sayesinde bugün çok daha güçlü bir yapıya sahip. Kadın çalışanlarımızın sektörümüze kattığı değeri her gün görüyor, onların gelişimini desteklemeyi stratejik bir öncelik olarak konumlandırıyoruz. Bugün şirketimizde kadın çalışan oranı yüzde 60 seviyesine ulaşmış durumda. Yönetim kademesinde de kadınların temsiliyeti yüzde 70’lere ulaşarak, karar alma ve liderlik süreçlerinde güçlü bir dengeyi yansıtıyor” dedi.



