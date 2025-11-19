Elektrikli araç pazarı bu yılın 10 ayında 148 bin 382 adede yükseldi. Satışlar %112 artarken, toplam içinde elektriklilerin payı da %17,8’e çıktı. Ekim ayında TOGG T10F, TOGG T10X, Ssangyong Torres, Volvo EX30 ve Kia EV3 en çok satan elektrikli modeller arasında yer aldı. En çok satan ilk 10 modelin fiyatları ise 1 milyon 375 bin TL’den başlıyor. İşte fiyatlar otomobil severlerin en çok tercih ettiği elektrikli araçlar ve fiyatları…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de elektrikli araçlara ilgi her geçen gün artarken, otomobil severlerin bu tercihleri satış rakamlarında da kendini gösteriyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, geçen yılın ilk 10 ayında elektrikli araç satışları 69 bin 744 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam içinde ‘elektrikli’ olanların payı %9,3 olmuştu.

Bu yıl ise aynı dönemde elektrikli araç pazarı 148 bin 382 adede yükseldi. Elektrikli araç satışlarının performansı son bir senede %112 artarken; toplam içinde elektriklilerin payı da %17,8’e çıktı.

10 AYDA EN ÇOK SATAN MARKALAR

2025 yılının ilk 10 ayında TOGG, 27 bin 480 adet satışla elektrikli araç pazarının lideri oldu. Onu 27 bin 420 adet ile Tesla, 15 bin 806 adet ile BYD, 8 bin 595 adet ile Kia ve 8 bin 50 adet ile Citroen takip etti. Mini, Hyundai, Opel, Mercedes ve SSangyong da ilk 10’a giren diğer markalar arasında yer aldı.

EKİMDE EN ÇOK SATAN MODELLER

Ekim ayı özelinde en çok satan elektrikli araç modellerine bakıldığında ise TOGG T10F 2 bin 532 adet ve TOGG T10X bin 623 adet satışla ilk 2 sırada yer almayı başardı. Bu modelleri Ssangyong Torres, Volvo EX30 ve Kia EV3 takip etti.

ELEKTRİKLİ ARAÇ FİYATLARI

Ekim ayında Türkiye en çok satan ilk 10 elektrikli araç modelleri ve başlangıç donanım liste fiyatları ise şöyle sıralanıyor:

1) TOGG T10F (1.532 adet satış)

-V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 878.000 TL

2) TOGG T10X (1.623 adet satış)

-V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 862.000 TL

3) SSANGYONG Torres (1.046 adet satış)

-EVX Torres 4x2 Panoramik Cam Tavan: 2 milyon 430 bin TL

4) VOLVO EX30 (870 adet satış)

-EX30 204 hp Kompakt SUV: 2 milyon 284 bin 320 TL

5) Kia EV3 (841 adet satış)

-EV3 150 kWh Standart Range: 2 milyon 30 bin TL

6) Opel Frontera (625 adet satış)

-GS 44 kWh: 1 milyon 580 bin TL

7) Fiat Grande Panda (606 adet satış)

-Elektrikli La Prima: 1 milyon 449 bin 900 TL

8) Mini Countryman (602 adet satış)

-Countryman Favoured: 2 milyon 489 bin 200 TL

9) BYD Atto 3 (583 adet satış)

-ATTO 3 150 kW: 2 milyon 119 bin TL

10) Citroen C3 (571 adet satış)

-e-C3 83 kW Plus: 1 milyon 375 bin TL

