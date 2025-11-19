Bankalarca sunulan ihtiyaç kredisi faiz oranlarında bazı kampanyalar kapsamında dikkat çeken düşüşler yaşanıyor. Geçen haftaya kadar en düşük %2,99 olan ihtiyaç kredisi faiz oranı, bu hafta %2,79’a geriledi. 12 aylık krediler için sunulan bu rakam, yaklaşık son 2 yılın en düşük oranına da işaret etti. En ucuz ihtiyaç kredisi hangi bankalarda? 150 bin TL ihtiyaç kredisinin güncel geri ödemesi kaç TL oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Tüketicilerin en çok talep ettiği ihtiyaç kredilerinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre;

-7 Kasım 2025 ile sona eren haftada bankalardaki toplam ihtiyaç kredisi hacmi 2 trilyon 5,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

-Bu rakam, önceki haftaya göre yaklaşık 4,9 milyar TL’lik bir artışa işaret etti ve son 3 haftanın da en düşük artışı olarak kayıtlara geçti.

FAİZLERDE DÜŞÜŞ VAR

Bankalarca sunulan 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi oranlarına bakıldığında ise ‘yeni müşteri’ gibi bazı kampanyalar kapsamında faizlerde yeni düşüş dikkat çekiyor. Geçen haftaya kadar en düşük %2,99 olan ihtiyaç kredisi faiz oranı, bu hafta %2,79’a geriledi.

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ

19 Kasım 2025 itibarıyla en ucuz ihtiyaç kredisi faiz oranları şöyle:

-Alternatif Bank: %2,79

-QNB: %2,99

-TEB: %2,99

-ON Dijital: %3,19

-Denizbank: %3,61

-ING: %3,64

-Türkiye Finans: %3,65 (Kâr payı oranı)

-Yapı Kredi: %3,69

150 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

En düşük oran dikkate alındığında 150 bin TL’nin geri ödeme tablosu şöyle oluşuyor:

-Kredi tutarı: 150 bin TL

-Kredi oranı: %2,79

-Kredi vadesi: 12 ay

-Aylık taksit: 15 bin 639 TL

-Toplam geri ödeme: 188 bin 416 TL

FAİZ YÜKÜ GERİLEDİ

İhtiyaç kredilerinde son duruma bakıldığında yıllık faiz yükünün %26’ya kadar gerilediği görülüyor. Bu faiz yükü aynı zamanda son 2 yılın da en düşüğü olarak dikkat çekiyor.

Uzmanlar, gelecek aylarda enflasyondaki düşüşe paralel olarak faiz oranlarında da düşüşün devam edebileceğini öngörerek “Tüketiciler de bankalar tarafından sunulan kampanyalara bakarak avantajlı oranlara ulaşabilir. Ancak faizlerde düşüş devam edecekse, çekilecek kredilerde vadeyi kısa tutmak tüketici için daha faydalı olur, böylece muhtemel indirimlerden az etkilenirler” uyarısında bulunuyor.

ÖMER FARUK BİNGÖL

