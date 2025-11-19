Beyoğlu'ndaki bir kafede Türk kahvesi içtikten sonra fenalaşan Ayben Özçilingir Turtura'nın sağlık durumu merak konusu halinde geldi. Kostik madde (sodyum hidroaksit) şüphesiyle yoğun bakımda entübe edilen Özçilingir, boğazında, yemek ve soluk borusunda ciddi yanıklar oluşmuştu.

26 yaşındaki mühendis Ayben Özçilingir Turtura, hakkında sosyal medyada "öldü" iddiaları ortaya atıldı.

Ayben Özçilingir Turtura öldü mü, sağlık durumu nasıl?

AYBEN ÖZÇİLİNGİR TURTURA ÖLDÜ MÜ?

Ayben Özçilingir Turtura ölmemiştir, hayattadır. 17 Kasım 2025 tarihinde kabha sonrası dilde ödem, nefes darlığı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Turtura, kostik madde şüphesiyle acil müdaha edilmiştir.

Endoskopide mide ve yemek borusunda hiporemi bulunmuş ve solunum yolundaki ödem nedeniyle entübe edilerek yoğun bakıma alınmıştır.

AYBEN ÖZÇİLİNGİR TURTURA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ayben Özçilingir Turtura'nın iyi gitmekte olduğu solunum desteğinden ayrılmış durumda yoğun bakımda takip ve tedavisi devam etmektedir.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, olaya ilişkin sosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti.

"17 Kasım 2025 tarihinde A.Ö.T. isimli hasta, dışarıda kahve içtikten sonra gelişen dilde ödem, nefes darlığı ve epigastrik ağrı şikayetleriyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanemizin acil servisine başvurmuş ve müdahalesi yapılmıştır. Tedavi ve müdahale sürecinde hastada kostik madde alımı şüphesi oluşmasının ardından acil endoskopi yapılmak üzere başka hastaneye sevki kararlaştırılmıştır."

Ancak hasta ve yakınının, sevk için beklemedikleri ve kendi istekleriyle hastaneden ayrılarak, aynı gün Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisine başvurduğunu belirten Güner, şu ifadeler yer verdi;

"Burada ön tetkikleri tamamlanmış ve endoskopi işlemi gerçekleştirilmiştir. Burada yapılan endoskopide hastada mide ve özofagusta hiperemi saptanmıştır. İşlem sonrası solunum yolundaki ödem nedeniyle hasta entübe edilerek yoğun bakımda takibe alınmıştır. Hastamızın bugün genel durumu iyiye gitmekte olup, solunum desteğinden ayrılmış durumda yoğun bakımda takip ve tedavisi devam etmektedir."

SEVCAN GİRGİN

