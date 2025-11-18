Böcek ailesinin zehirlenerek hayatını kaybetmesi sonrası İstanbul’da bir zehirlenme olayı daha yaşandı. Beyoğlu’nda bir kafede Türk kahvesi içen 26 yaşındaki Ayben Özçilingir Turtura, içeceğe karışan kostik madde nedeniyle hastanelik oldu.

Fatih’teki otelde Böcek ailesinin hayatını kaybetmesi hala araştırılırken, bu kez de Beyoğlu’nda genç bir kadın Türk kahvesi içtikten sonra ağır şekilde zehirlenerek entübe edildi. Olay kısa sürede gündeme otururken Ayben Özçilingir Turtura'nın sağlık durumu hem de olayın nasıl meydana geldiği merak konusu oldu.

AYBEN ÖZÇİLİNGİR TURTURA NEDEN ZEHİRLENDİ?

İlk incelemelere göre Ayben Özçilingir Turtura’nın Beyoğlu’ndaki bir kafede içtiği Türk kahvesine yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanı ya da sodyum hidroksit içerikli kostik bir temizlik maddesi karıştı. İddialara göre kahveyi hazırlayan çalışan, bardağın veya cezvenin temizliği sırasında kullanılan kostik maddenin kalıntılarını fark etmedi. Genç kadın kahveyi içtikten kısa süre sonra nefes darlığı, yutkunma güçlüğü ve dilde uyuşma şikayetleri yaşamaya başladı.

Hastanede yapılan kontrollerde Turtura’nın yemek borusu, soluk borusu, midesi ve akciğerlerinde ciddi yanıklar tespit edildi. Durumu ağırlaşan genç kadın entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Doktorlar kostik maddelerin birkaç yudumda bile ağır iç yanıkları oluşturabileceğini belirtiyor.

Kahvenin hazırlandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

AYBEN ÖZÇİLİNGİR TURTURA OLAYI NE?

Olay, Beyoğlu’ndaki bir kafede meydana geldi. Arkadaşlarıyla oturan Ayben Özçilingir Turtura Türk kahvesi sipariş etti. Kahveyi içtikten hemen sonra fenalaşınca arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. İlk müdahalenin ardından kostik madde şüphesiyle başka bir merkeze sevk edildi. Hastanede yapılan testler şüpheyi doğruladı.

Yaşananların ardından polis ekipleri işletmeye giderek soruşturma başlattı. Belediye ekipleri de kafeyi mühürledi. Kahveyi hazırlayan çalışan ve işletme sahibi gözaltına alınarak ifadeleri alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Kafenin mutfağında kullanılan temizlik maddelerinin standart dışı olduğu yönünde iddialar da araştırılıyor.

Ayben Özçilingir Turtura

AYBEN ÖZÇİLİNGİR TURTURA KİMDİR?

Ayben Özçilingir Turtura'nın 26 yaşında ve mühendis olduğu biliniyor.

IREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası