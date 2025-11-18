Böcek ailesinin zehirlenme sonrası vefat etmesinin ardından bu kez de genç bir kadının Beyoğlu'ndaki bir işletmede Türk kahvesi içtikten sonra hastanelik olduğu iddia edildi. Entübe edilen kadının ciğerlerinde ve midesinde yanma tespit edildi, işletme ise mühürlendi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesinin 4 ferdi hayatını kaybetti. Ailenin yediklerinden mi otelin ilaçlanmasından dolayı mı öldüğü araştırılırken olay ülkede infiale neden oldu.

Gelişmeler takip edilirken bir zehirlenme vakası daha ortaya çıktı. Ekol'ün haberine göre 26 yaşındaki mühendis Ayben Ö., bir arkadaşıyla Beyoğlu’ndaki bir kafeye giderek Türk kahvesi sipariş etti. İddiaya göre genç kadın kahveyi içtikten kısa süre sonra rahatsızlandı.

BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Nefes darlığı ve dilinde uyuşma hissi oluşması üzerine hastaneye başvuran Ayben Ö., burada ilk müdahalenin ardından Kostik madde (sodyum hidroksit) zehirlenmesi ihtimaliyle başka bir hastaneye yönlendirildi.

ORGANLARINDA YANMA TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrollerde genç mühendisin yemek borusu, soluk borusu, midesi ve akciğerlerinde yanıklar tespit edildi. Durumu ağırlaşan Ayben Ö. entübe edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayın ardından polis soruşturma başlatırken, belediye ekipleri kafenin faaliyetlerini durdurarak işletmeyi mühürledi. Kafe sahibi ile kahveyi hazırladığı belirtilen kişi gözaltına alındı.

TEMİZLİK MADDESİ KULLANILDI İDDİASI

Genç kadının içtiği kahvenin, sodyum hidroksit içerikli bir temizlik maddesiyle hazırlandığı iddialar edilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

