İstanbul'da zehirlenerek can veren 4 kişilik Böcek ailesinin ardından soruşturma sürüyor. Olayla ilgili 4 kişi tutuklanırken 7 şüphelinin ise işlemleri sürüyor. Ailenin konakladığı oteli ilaçlayan şahsın ise ifadesi ortaya çıktı, işte ayrıntılar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında dün 4 kişi tutuklanırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde gözaltındaki 7 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerden 4'ünün gözaltı süresi yarın dolarken, diğer 3 şüpheli için ise ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi. 4 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi beklenirken, diğer 3'ünün ise işlemlerinin sonucuna göre değerlendirme yapılacağı öğrenildi.

Böcek ailesinin kaldığı oteli ilaçlayan şahsın ifadesi ortaya çıktı

TAKSİCİ ÇOCUKLARIN ARACA KUSTUĞUNU SÖYLEDİ

Ayrıca ailenin hastaneden döndükleri sırada bindikleri taksinin şoförünün de bilgi amaçlı ifadesine başvuruldu. Taksicinin ifadesinde, çocuklardan birinin araca kustuğunu, daha sonra aracı yıkattığını söylediği öğrenildi.

Aracın yıkanması nedeniyle kusmuktan örnek alınamadığı belirtildi.

"HER ZAMAN 2 KAPAK İLAÇ KULLANIYORUM"

Otelde ilaçlama yapan şüphelinin ise ifadesinde, her zaman 2 kapak ilaç kullandığını, her zamanki gibi ilaçlamayı yaptıktan sonra otelden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

Böcek ailesinin dışında otelde konaklayan 3 kişi daha aynı belirtilerle hastaneye kaldırılmıştı. Otelde kullanılan ilacın, konaklayanları zehirlenmiş olabileceği öne sürüldü. Şimdi ise şahısların kanında aliminyum fosfit bulunup bulunmadığı araştırılacak.

OTEL MÜHÜRLENDİ

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.

GÖZDE NUR BAYAR

