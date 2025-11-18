Vize krizinin zirve yaptığı bu dönemde, insanların bir kısmı 6-8 ayda Saint Kitts ve Nevis vatandaşlığı alarak yüzden fazla ülkeye vizesiz giriş yapıyor. Tüm işlemler internet üzerinden gerçekleştirilirken ülkeye bağış yapılması ya da gayrimenkul satın alınması gerekiyor. İşte detaylar.

HABER MERKEZİ - Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelere giriş yapabilmek için ihtiyaç duyduğumuz Schengen vizesine ulaşmak, son yıllarda çeşitli sebeplerden dolayı oldukça zorlaştı. Vize ret oranları yüksek, randevu bulabilmek ise neredeyse imkansıza yakın.

Vize serbestisi için Dışişleri Bakanlığının temasları sürse de bu noktada bazı insanlar farklı ülkelerden vatandaşlık alarak vize problemini ortadan kaldırabiliyor. Son dönemde öne çıkan bir ülke var ki vatandaşlık almak kolay, yüzden fazla ülkeye ise vizesiz geçiş sağlıyor.

İNTERNETTEN VATANDAŞLIK ALIYORLAR

Karayip'lerde bulunan Saint Kitts ve Nevis Federasyonu, aslında iki adadan oluşan küçük bir devlet. Başkenti Basseterre, dili ise İngilizce.

Yüzölçümü ve nüfus bakımından Amerika kıtasının küçük bağımsız devletlerinden biri olan ada ülkesinin vatandaşları, 156 ülkeye vizesiz gidebiliyor.

Çareyi burada buldular! İnternetten vatandaşlık alıp 156 ülkeye vizesiz gidiyorlar

6-8 AYDA TAMAMLANIYOR

Peki Saint Kitts vatandaşlığı nasıl alınır? 6-8 ay gibi bir sürede tamamen elektronik sistem üzerinden, ülkeye gitmeye gerek kalmadan vatandaşlık alınabilir.

İlk olarak Saint Kitts vatandaşı olmak için sabıka kaydınız olmamalı. Maddi olarak da bağış yapmanız ya da gayrimenkul satın almanız gerekiyor. 250 bin dolarlık bağış yaparak veya onaylı projelerden 325 bin dolarlık hisseli bir yapı satın alarak vatandaşlık alınabiliyor. Müstakil yapı satın alınacaksa, onaylı projelerden 600 bin dolarlık bir satın alma yapılması isteniyor.

Çareyi burada buldular! İnternetten vatandaşlık alıp 156 ülkeye vizesiz gidiyorlar

SAINT KITTS HANGİ ÜLKELERE VİZESİZ GİDİLİR?

Peki vatandaşlık tamam, pasaport geldi... Hangi ülkelere vizesiz gidilebilecek? Saint Kitts pasaportu ile Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, Hong Kong, Rusya ve Singapur dahil olmak üzere 158 ülkeye seyahat edilebilir. İngiltere içinse elektronik ortamda vize gerekiyor.

Çareyi burada buldular! İnternetten vatandaşlık alıp 156 ülkeye vizesiz gidiyorlar

Saint Kitts pasaportu ile vizesiz seyahat edilebilecek ülkelerin birçoğu şöyle: Arjantin, Arnavutluk, Andorra, Anguilla, Antigua ve Barbuda, Aruba, Avusturya, Bahamalar, Bangladeş, Barbados, Belçika, Belize, Beyaz Rusya, Birleşik Krallık, Bosna, Botsvana, Brezilya, Britanya Virjin Adaları, Bulgaristan, Cayman Adaları, Cebelitarık, Çek Cumhuriyeti, Cook Adaları, Curaçao, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, Dominika, Ekvador, El Salvador, Estonya, eSwatini, Faroe Adaları, Fiji, Filipinler, Fransa, Fransız Batı Hint Adaları, Fransız Guyanası, Fransız Polinezyası, Gambiya, Grenada, Grönland, Guatemala, Guyana, Haiti, Hırvatistan, Hollanda, Honduras, Hong Kong, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kıbrıs, Kosova, Küba, Kuzey Makedonya, Lesoto, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malavi, Malezya, Malta, Mayotte, Mikronezya, Moldova, Monako, Montserrat, Moritanya, Mozambik, Nikaragua, Norveç, Özbekistan, Panama, Peru, Polonya, Portekiz, Romanya, Ruanda, Rusya Federasyonu, Senegal, Şili, Singapur, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Şeysel, Sierra Leone, Tanzanya, Togo, Trinidad ve Tobago, Türkiye, Turks ve Caicos Adaları, Ukrayna, Uruguay, Vanuatu, Vatikan.

Çareyi burada buldular! İnternetten vatandaşlık alıp 156 ülkeye vizesiz gidiyorlar

GÖZDE NUR BAYAR

Haberle İlgili Daha Fazlası