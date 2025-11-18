İstanbul Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Böcek ailesinin taksiyle hastaneye götürüldüğü anların araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. TGRT Haber'de yayımlanan görüntülerde aile üyelerinin fenalaşması taksi kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da zehirlenerek can veren 4 kişilik Böcek ailesinin taksideki görüntüleri, TGRT Haber'de yayımlandı.

O ANLAR TAKSİ KAMERASINDA

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi sarsan olayda otelde fenalaşan aile taksiyle hastaneye gitmişti. Sercan Tanrıverdi'nin taksisine binen ailenin fenalaştığı anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Çiğdem Böcek'in kusan kızı için poşet açtığı ve araçtaki panik anları yer alıyor.

İşte o görüntüler:

Böcek ailesinin taksideki görüntüleri

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Zehirlenerek hayatını kaybeden Böcek ailesi

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.

ABDULLAH AYDEMİR

