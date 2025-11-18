İstanbul'da gıda zehirlenmesi belirtileri nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adli Tıp ön raporu paylaşıldı.

Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, otelin ilaçlanmasında kullanılan kimyasal madde örneklerinin inceleneceği açıklandı.

Adli Tıp Kurumun ön raporunda, Böcek ailesinin konakladığı oteldeki 201 numaralı odanın havalandırma sisteminin olmadığı duyuruldu.

ZEHİRLENME NEDEN KAYNAKLI?

Çocuklar Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek'in otopsilerinde mide duvarında yer yer kanama ve midede kızarıklık dışında belirgin bir bulgunun izlenmediği açıklandı.

Anne Çiğdem Böcek ve baba Servet Böcek'e ait otopside ise midede kızarıklık, kanama ve ince bağırsakta kanlı içeriğin tespit edildiği ortaya çıktı.

Adli Tıp Kurumu'nın ön raporunda, öncelikli olarak zehirlenmenin oteldeki ortamdan kaynaklı olduğu açıklandı. Gıda zehirlenmesi ihtimalinin ise düşük olasılıklı olduğu ifade edildi.

Böcek ailesinin kesin ölüm nedenleri yapılacak incelemeler sonucu belli olacak.

