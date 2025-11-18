Polonya, demiryolu saldırısının faillerinin Rus ihtihbaratıyla bağlantılı iki Ukraynalı olduğu açıkladı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Cumhurbaşkanlığı Temsilcisi ve kuvvet komutanlarının da katıldığı bugünkü Hükümet Ulusal Güvenlik Komitesi olağanüstü toplantısının ardından Polonya parlamentosunda yaptığı konuşmada, Varşova-Lublin demiryolu hattındaki sabotaj eyleminin arkasında 2 Ukrayna vatandaşının bulunduğunu belirlediklerini söyledi.

Başbakan Tusk, bu kişilerin uzun zamandan bu yana Rusya ile çalıştıklarını, bir tanesinin mayıs ayında Ukrayna'da sabotaj eylemleri düzenlediği gerekçesiyle Lviv Mahkemesi tarafından mahkum edildiğini, Donbass'ta ikamet ediyor görünen diğer kişinin ise 2025 sonbaharında Belarus üzerinden Polonya'ya giriş yaptığını bildirdi.

Söz konusu kişilerin aralıklarla iki sabotaj eylemine kalkıştığını belirten Tusk, "İlkinde büyük ihtimalle treni raydan çıkarmak amacıyla raylara çelik bir kelepçe taktılar, başarısızlıkla sonuçlanan bu girişim raylara monte edilmiş bir telefon tarafından kayda alındı. 15 Kasım Cumartesi akşamı meydana gelen ikinci olayda ise 300 metre uzunluğunda elektrik kablosundan ateşleyici bir cihaz kullanılarak C4 patlayıcı patlatıldı" ifadelerini kullandı. Patlamayan bir miktar patlayıcının ise olay yerinde ele geçirildiğini aktaran Tusk, her iki olayın kasıtlı olduğundan, faillerin amacının tren kazasına yol açmak olduğundan emin olduklarını söyledi.

Polonya-Ukrayna demiryolu hattında sabotaj: Polonya Rusyayı suçladı!

FAİLLER BELARUS’A KAÇTI

İki Ukrayna vatandaşının sabotaj eylemlerinin hemen ardından Terespol Sınır Kapısı üzerinden Belarus'a geçtiklerini bildiren Başbakan Tusk, söz konusu sabotaj eylemlerinin Ukrayna'da savaşın patlak vermesinden sonra Polonya devleti için belki de en ciddi durum olduğunu, böylelikle bir sınırın aşıldığını dile getirdi.

Varşova-Lublin demiryolu hattındaki sabotaj eylemi 16 Kasım Pazar sabahı söz konusu demiryolu hattını kullanan bir makinistin ihbarıyla ortaya çıkmıştı. PKP Mika İstasyonu yakınlarında raylarda hasar fark eden makinist durumu yetkililere bildirmiş, tren trafiği askıya alınırken yapılan incelemeler rayların patlayıcı madde infilakı sonucunda hasar gördüğünü ortaya koymuştu. Patlama neticesinde ise kimsenin zarar görmediği belirtilmişti.

